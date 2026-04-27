Most jelentették: balesetben szörnyethalt a tehetségkutató sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 17:21
A The Voice sztárja csak 24 éves volt. Autóbalesetben vesztette életét.

Dylan Carter – aki a The Voice 24. évadának versenyzőjeként szerzett elismerést 2023-ban – 24 éves korában meghalt egy dél-karolinai autóbalesetben.

Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock 

A dél-karolinai Charlestonban található NBC-csatornán, a News 2-n keresztül elsőként jelentették, hogy a countryzenei énekes Colleton megyében hunyt el. A zenész halálával kapcsolatos részleteket még nem hozták nyilvánosságra.

Moncks Corner polgármestere – ahonnan Carter származott –, Thomas Hamilton Jr. azonban a következőt írta a Facebook-oldalán : „Családunk szívszorítóan értesült Dylan Carter autóbalesetben bekövetkezett haláláról. Tehetséges énekesként gyakran szórakoztatta közösségünket fellépéseivel a városi rendezvényeken.” 

„Kedvességével és bájával hatalmas tiszteletet szerzett, halálával nagy űrt hagyott. Dylan szeretteinek és ismerőseinek őszinte részvétünket fejezzük ki ebben a nehéz időszakban.” 

