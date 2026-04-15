Tragikus veszteség érte a filmvilágot: Elhunyt a Star Wars-sorozat közkedvelt sztárja

A rajongók és a szakma egy emberként gyászolja a sokoldalú művészt, aki március 28-án, egy Nova Scotia-i kórházban adta fel a harcot a kórral szemben. Richard Donat neve összeforrt a minőségi játékkal: legyen szó a Star Wars: Ewoks sorozat Deej Warrickjáról vagy a Haven című széria Vince Teagues-éről, mindenhol emlékezeteset nyújtott.
Családja szívszaggató sorokkal emlékezett meg az elhunyt sztárról a hivatalos gyászjelentésben:
Szenvedélyes kertész, szerető és támogató társ, odaadó apa és rendkívül büszke nagyapa volt. Hiányozni fog, de a jelenléte mindig velünk marad. Jó ember volt!
Donat számára nem volt idegen a rivaldafény, hiszen igazi színészdinasztiába született. Testvére, Peter Donat a szappanoperák világában tündökölt, nagybátyja, Robert Donat pedig a negyvenes években még az Oscar-díjat is hazavihette. Richard azonban nem az ő árnyékukban élt, hanem saját jogán vált a kanadai színházi élet megkerülhetetlen alakjává, amit számos rangos szakmai díjjal ismertek el – írja a Newsner.
Bár évtizedek óta a pályán volt, az igazi népszerűség viszonylag későn, a Haven című sorozattal talált rá. Erről ő maga is szerényen nyilatkozott egy 2012-es interjúban:
Mindig is itt éltem, aztán jött ez a sorozat, és hirtelen megváltozott az életem. Ez egészen rendkívüli, tényleg!
– mondta akkor a Media Mikesnak.
A színészvilág egy tekintélyes, bölcs és végtelenül profi kollégát veszített el, akit kollégái és közönsége is imádott. Nyugodjék békében!
