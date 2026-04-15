Szörnyethalt a 38 éves munkás: Saját gépe zúzta szét az építkezésen

építkezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 17:51
Munkásokhalál
Egy rutinmunka vált rémálommá a spanyol főváros egyik építkezésén. Egy 38 éves férfi az életével fizetett egyetlen rossz mozdulatért, kollégái sokkos állapotban nézték végig a drámát.
Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentőegységek kedd délután Madrid Vicálvaro negyedébe, de már ők is tehetetlenek voltak. A Boyer utcai építkezésen egy rakodógéppel dolgozó férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amiket egyszerűen nem lehetett túlélni. A környéken megállt az élet, a munkások azóta is keresik a választ: hogyan történhetett meg a baj?

Egy rutinmozdulat vezetett a halálhoz a Boyer utcai építkezésen
Egy pillanat alatt történt meg a baj az építkezésen

A tragédia akkor következett be, amikor a 38 éves munkás éppen egy rakodógéppel manőverezett. A gép egyik mozgó alkatrésze – eddig tisztázatlan körülmények között – hatalmas erővel fejbe verte a férfit. A koponyasérülése olyan brutális volt, hogy azonnal elveszítette az eszméletét.

A Summa 112 mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínen voltak, és megfeszített erővel küzdöttek a férfi életéért.

Húsz percen keresztül próbálták újraéleszteni, de az erőfeszítéseik sikertelenek maradtak. A helyszínen halottnak nyilvánították

– írta meg az El País a sokkoló részleteket.

Sokkos állapotban a kollégák

A baleset szemtanúit annyira megviselték a látottak, hogy a Samur-Protección Civil pszichológusainak kellett segítséget nyújtaniuk a helyszínen. Nem ez az első eset mostanában, ami rávilágít a spanyol munkakörülmények veszélyeire: az országban az utóbbi időben megugrott a halálos munkahelyi balesetek száma. Legutóbb Katalóniában zuhant le egy munkás a tetőről, most pedig a fővárosban történt meg a legrosszabb.

Esélye sem volt a túlélésre

A spanyol rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. Azt vizsgálják, hogy betartották-e a biztonsági előírásokat, vagy egy elavult gép és a megfelelő képzés hiánya vezetett a tragédiához. Az eset után a szakszervezetek ismét szigorúbb ellenőrzéseket követelnek, hiszen egyre több munkás nem tér haza a műszak végén.

A hatóságok szakértők bevonásával próbálják kideríteni, hogy műszaki hiba vagy emberi mulasztás áll-e a háttérben. Egyelőre csak egyvalami biztos: egy 38 éves férfi élete túl korán ért véget egy madridi építkezés porában – írja a Russpain.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

