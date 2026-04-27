Tragédia: kizuhant az ablakból az évtizedek óta körözött csaló

Kizuhant az ablakból egy hírhedt csalásért körözött bűnöző. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, azonban eddig az idegenkezűséget kizárták. A férfi egyik ismerőse azonban nem biztos abban, hogy nem valaki más miatt esett ki az ablakon.

Egy hírhedt, régóta körözés álló csaló életét vesztette, miután kizuhant egy épület ablakából Londonban. A Kark Croninra húsvéthétfő hajnalán találták meg súlyos sérülésekkel London nyugati részén a Chelsea negyed King’s Roadján egy járdán. A hatóságok szerint egy második emeleti ablakból zuhant ki, egyelőre nem merült fel idegenkezűség az ügyben.

Cronin többmillió fontos ingatlancsalás miatt körözte a rendőrség. A férfi már 2008-ban is szerepelt a BBC Crimewatch című műsorában, a rendőrség a nyilvánosság segítségét kérte a férfi felkutatásához. A hatóságok egyelőre nem tisztázták hogyan tudott Londonba visszatérni.

Ellentmondásos nyilatkozatok születtek a férfiről az ismerősei által. Egy barátja így nyilatkozott:

Sok rosszat tett az életében, rengeteg ember életét tette tönkre. Hazugságok és megtévesztés között élt, és könyörtelen volt. Csak a pénz, a fiatal nők és a szórakozás érdekelte. Nem számított, kit bánt meg közben. Sokan úgy érzik, azt kapta, amit megérdemelt.

A bűnöző másik ismerőse pedig azt mondta: „Szerethető gazember volt, szinte egy Arthur Daley-féle figura. Mindig jó társaság volt, egy igazi társasági ember, de kétségtelenül sok kárt okozott.”

Van, aki nem hiszi, hogy magától esett ki az ablakon

Források szerint az elhunyt Cronin tavaly november óta élt a bérelt lakásban azután, hogy repülővel érkezett a brit fővárosba. A férfit már a 2000-es évek elején körözték azután, hogy Chelsea Fulham környékén megkárosított ingatlantulajdonosokat és bérbeadókat. A becslések alapján több mint 5 millió font, azaz több mint 2,2 milliárd forintnyi összeget szerzett a csalásokkal.

Cronin halálának körülményeit még vizsgálják a hatóságok. „Kizárt, hogy Karl öngyilkos lett volna. Senki, aki ismerte, nem hiszi ezt. Egy biztos: sok ellensége volt” - mondta egy ismerőse, amelyről a Daily Mail számolt be.