Lesújtó halál: elhunyt a híres lányegyüttes utolsó élő tagja

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:35
énekesnőegyüttes
80 évesen távozott az élők sorából az énekesnő. A lányegyüttes utolsó élő tagja saját ágyában hunyt el.
Elhunyt a The Ronettes nevű lányegyüttes utolsó élő tagja. Nedra Talley Ross 80 évesen távozott.

Elhunyt a The Ronettes lányegyüttesének utolsó élő tagja
Az ikonikus lánycsapat hivatalos Facebook-oldala vasárnap közzétett bejegyzésben jelentette be a szomorú hírt.

A The Ronettes alapító tagjaként, szeretett unokatestvéreivel, Ronnie-val és Estelle-lel együtt Nedra stílusa és szellemisége segített meghatározni egy olyan hangzást, amely megváltoztatta a zene világát. A csapat történetéhez való hozzájárulása és befolyása örökké élni fog

- áll a közleményben.

Bár az énekesnő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, lánya, Nedra K. Ross bejegyzése szerint utolsó pillanatait saját ágyában, családja körében töltötte.

A The Ronettes lányegyüttesének pályafutása

A The Ronettes tagjai Ronnie Spector énekesnő, idősebb nővére Estelle Bennett, valamint unokatestvérük, Talley Ross voltak. Az együttes 1963-ban szerződött le Phil Spector kiadójához, a Philles Recordshoz, ahol olyan slágerekkel büszkélkedhettek, mint a „Be My Baby” és a „Baby I Love You”. Bár 1967-ben feloszlottak, a „Be My Baby” című dalt 1999-ben beiktatták a Grammy Hírességek Csarnokába.

Bennett 2009 februárjában hunyt el vastagbélrákban, 67 éves korában. Spector szintén a rákkal való küzdelme során 2022 januárjában hunyt el, 78 éves korában. (Page Six)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
