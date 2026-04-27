Lesújtó halál: elhunyt a híres lányegyüttes utolsó élő tagja

Elhunyt a The Ronettes nevű lányegyüttes utolsó élő tagja. Nedra Talley Ross 80 évesen távozott.
Az ikonikus lánycsapat hivatalos Facebook-oldala vasárnap közzétett bejegyzésben jelentette be a szomorú hírt.
A The Ronettes alapító tagjaként, szeretett unokatestvéreivel, Ronnie-val és Estelle-lel együtt Nedra stílusa és szellemisége segített meghatározni egy olyan hangzást, amely megváltoztatta a zene világát. A csapat történetéhez való hozzájárulása és befolyása örökké élni fog
- áll a közleményben.
Bár az énekesnő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, lánya, Nedra K. Ross bejegyzése szerint utolsó pillanatait saját ágyában, családja körében töltötte.
A The Ronettes tagjai Ronnie Spector énekesnő, idősebb nővére Estelle Bennett, valamint unokatestvérük, Talley Ross voltak. Az együttes 1963-ban szerződött le Phil Spector kiadójához, a Philles Recordshoz, ahol olyan slágerekkel büszkélkedhettek, mint a „Be My Baby” és a „Baby I Love You”. Bár 1967-ben feloszlottak, a „Be My Baby” című dalt 1999-ben beiktatták a Grammy Hírességek Csarnokába.
Bennett 2009 februárjában hunyt el vastagbélrákban, 67 éves korában. Spector szintén a rákkal való küzdelme során 2022 januárjában hunyt el, 78 éves korában. (Page Six)
