Megható pillanat, fiát látva Jennifer Lopez nem tudott uralkodni a könnyein

Jennifer Lopez és családja múlt pénteken fontos mérföldkőhöz érkezett: az énekesnő a fia, Max ballagásán sírta el magát. Lopez egy virágos ruhában és kardigánban jelent meg az eseményen, ahol bár megpróbálta visszatartani könnyeit, végül a kezeivel törölgette azokat.

Jennifer Lopez fia elballagott

Fotó: Mark Von Holden / Northfoto

Jennifer Lopez ikrei egyetemre készülnek

A 18 éves Max egy tie-dye pólóban és barna nadrágban vette át középiskolai diplomáját. Az eseményen nagyszülei, Guadalupe Rodríguez és David Lopez, Max ikertestvére, Emme, valamint menedzserük, Benny Medina is részt vett.

Lopez ikrei Marc Anthonytól vannak, akivel 10 évig voltak házasok, mielőtt 2014-ben elváltak. Aaz apuka nem jelent meg sem Max, sem Emme ballagásán, amely az előző hónapban volt. Emme ballagásán Rodríguez, Max és régi mostohafia, Samuel Affleck is ott volt. Emme és Ben Affleck 14 éves fia szoros barátságot ápolnak, mióta a pár 2024-ben elvált.

A színésznő a Jimmy Kimmel Live-ban elmondta, hogy fő célja, hogy az ikrek boldogok legyenek, és azt tegyék, amit akarnak, valamint azt lássák, amit szeretnének.

Azt teszik, amit tőled látnak. Nem annyira az számít, hogy mit mondasz nekik. Ennek ellenére megpróbálok mindent, amit valaha is tanultam az életemben, minden leckét átadni nekik, mielőtt augusztusban elmennek egyetemre

– jelentette ki az énekesnő.

Lopez hozzátette, hogy gyermekei nem terveznek olyanok lenni, mint ő, és mindketten a saját útjukat járják – írja a Page Six.