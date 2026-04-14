„Azt hittem, itt a vég” – A TV-sztárt szirénázó mentő vitte el: sokkoló diagnózist kapott a kórházban!

Az egykori Atomic Kitten sztárja, Kerry Katona Londonban nézte meg legidősebb lánya, Molly színdarabját, amikor a felvonás közben váratlanul rosszul lett. Kerry azonnal érezte, hogy baj van, de az igazi sokk akkor érte, amikor a mosdóba érve a tükörbe nézett: az arca eltorzult, és képtelen volt rendesen elmosolyodni.

Drámai pillanatokat élt át Kerry katona: azt hitték, sztrókot kapott

Ahogy telt az idő, egyre rosszabbul lettem. Kimentem a vécére, és láttam, hogy valami nem stimmel az arcommal. A lányom, Heidi is rám ijesztett: ’Anya, mi van az arcoddal?’ – ekkor tört rám a pánik

– idézte fel a drámai perceket az énekesnő.

Búcsúüzenet a mentőautóból

Mivel orvost nem találtak azonnal, Kerry taxival sietett a legközelebbi kórházba, ahol a diagnózis hallatán megfagyott ereiben a vér: az orvosok gyanúja szerint sztrókot kapott. Azonnal szirénázó mentőbe tették, hogy átszállítsák a specializált klinikára.

Egy órája még Mollyt néztem a színpadon, most meg sztrókkal kezelnek. Mi a fene történik?

– tette fel magának a kérdést a 45 éves sztár, aki a legrosszabbra készült. Halálfélelem közepette, reszkető kézzel vette elő a telefonját, hogy elköszönjön az öt gyermekétől.

Halálra rémültem. Üzentem az összes gyerekemnek, leírtam nekik, hogy szeretem őket. Azt hittem, soha többé nem szólhatok hozzájuk, soha nem beszélhetünk már. Életemben nem féltem még ennyire.

Megszólaltak az orvosok: mi történt valójában?

A kórházban alapos vizsgálatoknak és CT-nek vetették alá az énekesnőt. Szerencsére a sztrók gyanúját végül kizárták, de a diagnózis így is ijesztő: a túlhajszoltság és a stressz miatt az agyának egy része egyszerűen felmondta a szolgálatot, és nem küldött jeleket az arcizmainak.

Kerry elárulta, hogy bár a fejében tisztán fogalmaz, a kimondott szavak már nem úgy hangzanak, ahogy szeretné, és néha nyilalló fájdalmat érez a koponyájában. Az állapota kísértetiesen emlékeztet néhai férje, George Kay tüneteire, aki 2015-ben hasonló arcbénulással küzdött.

Nem adja fel a harcot Kerry Katona

Bár jelenleg Spanyolországban pihen a családjával, Kerry bevallotta: „Őszintén szólva, szarul érzem magam.”