Teljes döbbenet: vaddisznók lepték el a XII. kerületet - Videó

Különleges látvány fogadta a járókelőket Budapest XII. kerületében: ismét vaddisznó bukkant fel lakott területen. A Mindszenty téren készült az a felvétel, amelyen több vaddisznó tűnik fel az utcán.

Vaddisznócsalád sétált a budai lakóövezetben Fotó: KingRobert / Shutterstock

Ismét vaddisznók jelentek meg a XII. kerületben

A videón jól kivehető a két kifejlett állat és három malac, ahogy ijedten szaladnak a környéken. Bár a jelenet elsőre nagyon aranyosnak tűnhet, ugyanakkor a szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a vadállatokat nem szabad megközelíteni, etetni vagy megijeszteni.

A budai hegyvidéki részeken nem ritka, hogy vadállatok merészkednek a lakott területek közelébe. A vaddisznók főként élelem után kutatva jelenhetnek meg utcákon, parkokban vagy házak közelében. A mostani felvétel különlegességét az adja, hogy nem egy magányos állatot, hanem egy teljes kis családot örökítettek meg. A három apró malac miatt a látvány sokak szerint kifejezetten kedves, de ilyenkor különösen fontos a távolságtartás, mert a kifejlett állatok veszélyesek lehetnek, ha fenyegetve érzik magukat vagy kicsinyeiket - írja az Origo.

Íme a felvétel a vaddisznókról: