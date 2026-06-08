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Teljes döbbenet: vaddisznók lepték el a XII. kerületet - Videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vaddisznó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 10:10
állatokhegyvidékXII. kerület
Nem mindennapi látványban lehetett részük az itt lakóknak. Vaddisznó család sétált a budai lakóövezetben.

Különleges látvány fogadta a járókelőket Budapest XII. kerületében: ismét vaddisznó bukkant fel lakott területen. A Mindszenty téren készült az a felvétel, amelyen több vaddisznó tűnik fel az utcán.

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Vaddisznócsalád sétált a budai lakóövezetben Fotó: KingRobert /  Shutterstock 

Ismét vaddisznók jelentek meg a XII. kerületben

A videón jól kivehető a két kifejlett állat és három malac, ahogy ijedten szaladnak a környéken. Bár a jelenet elsőre nagyon aranyosnak tűnhet, ugyanakkor a szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a vadállatokat nem szabad megközelíteni, etetni vagy megijeszteni.

A budai hegyvidéki részeken nem ritka, hogy vadállatok merészkednek a lakott területek közelébe. A vaddisznók főként élelem után kutatva jelenhetnek meg utcákon, parkokban vagy házak közelében. A mostani felvétel különlegességét az adja, hogy nem egy magányos állatot, hanem egy teljes kis családot örökítettek meg. A három apró malac miatt a látvány sokak szerint kifejezetten kedves, de ilyenkor különösen fontos a távolságtartás, mert a kifejlett állatok veszélyesek lehetnek, ha fenyegetve érzik magukat vagy kicsinyeiket - írja az Origo.

Íme a felvétel a vaddisznókról:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu