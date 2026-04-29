Molnár Piroska megdöbbentő vallomása: Már csak bottal megy!

Molnár Piroska Jászai Mari- és Kossuth-díjas magyar színésznő, a Nemzet Színésze, több mint hat évtizede a hazai színház- és filmművészet kiemelkedő alakja. Pályafutása a Szegedi Nemzeti Színháztól a kaposvári Csiky Gergely Színházon és a Nemzeti Színházon át a Tháliáig ível. Prózai és zenés szerepeinek sokszínűsége, legendás filmjei és tanítói munkája generációk példaképévé tették.

Molnár Piroska így van most

Molnár Piroska a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, napjainkban a magánnyal és fia tragikus elvesztésével is szembesül.

„Az öregedéssel együtt jár az, hogy az embert megérinti az elmúlás. Hogy félek-e tőle? Hát félek, persze, miért ne félnék! Az egyetlen dolog az, hogy ami az embert aggasztja, hogy ne legyek mások terhére” – kezdte szívszaggató sorait Molnár Piroska.

A színművésznő mióta az eszét tudta színész akart lenni. Több mint 60 éve van a pályán. S a mai napig szinte minden nap van előadása. Jelenleg is nyolc darabban játszik, de csak olyan szerepeket vállal, amelyek bottal, ülve vagy minimális fizikai terheléssel megoldhatók. Június végén egy műtét segíthet a térdei fájdalmain.

„Sajnos az ízületeim már nagyon-nagyon tönkre vannak menve, főleg a két térdem” – mesélte a színésznő, akinek a színház az, ami mindig is erőt adott neki a mindennapokban, a magánéletében átélt súlyos veszteségek, a férje és fia halála után is.

„Jó lett volna ha összejön a magán élet is. Vagy legalábbis szebbre sikerül. De hát így jött ki a lépés. Valamit valamiért. A pályám viszont mindent visszaadott, amit beleöltem. Mindent az ég világon. A magán élet meg hát… Lehet sajnálkozni, de azért az sem volt olyan szörnyű” – zárta sorait az imádott színésznő.