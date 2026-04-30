Nem akarták titokban tartani, vele találkozott Szoboszlai Dominik Rómában

A Bajnokok Ligájából való kiesést követően a Liverpool már csupán heti egy mérkőzést vív, így a játékosok is több szabadidőt kapnak. Szoboszlai Dominik azonnal meg is ragadta az alkalmat: összecsomagolta a családját, és néhány napra Rómába utazott. Az olaszországi kiruccanás során azonban egy régi ismerőssel is összefutott.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalán osztotta meg, ahogy a kislányukkal hármasban Olaszországban töltöttek el néhány kellemes napot. Néhány nappal később pedig a középpályás egykori lipcsei csapattársa, Benjamin Henrichs is Rómából posztolt – mégpedig Szoboszlaival közösen.
A két futballista kifejezetten szoros barátságot ápol, amely azután is megmaradt, hogy a magyar válogatott klasszis Angliába igazolt. Henrichs korábban több interjúban is elmondta, hogy a mai napig rendszeresen tartják a kapcsolatot, hiszen lipcsei éveik alatt szomszédok voltak, és szinte mindennap együtt töltötték az idejüket. Úgy tűnik, római kiruccanásukat is sikerült összehangolniuk.
A Liverpool vasárnap (16:30, Spíler 1) az ősi rivális Manchester United otthonába látogat. A mérkőzés a BL-indulás és a bronzérem szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír.
