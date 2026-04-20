Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Készen állok a következő kalandomra” – kórházi ágyából jelentette be a színésznő, hogy ismét legyőzte a rákot

rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 10:45
legyőzszínésznő
Mindy Cohn pár hónapja tűnt el a nyilvánosság elől. Nem ez az első alkalom, hogy a színésznő elmondhatja magáról: legyőzte a rákot.
CJA
A szerző cikkei

Mindy Cohn ismét eltűnt a nyilvánosság elől, ez pedig nem véletlen, hiszen újabb sikert tudhat magáénak: legyőzte a rákot.

Mindy Cohn ismét legyőzte a rákot
Mindy Cohn ismét legyőzte a rákot Fotó: bixstock /  Shutterstock 

Ismét legyőzte a rákot a kedvelt színész

Cohn Instagram-bejegyzésében közölte a hírt, mondván egy ideje nem posztolt, mert „fenéken kellett rúgnia a rákot”, és az akciót sikeresen teljesítette.

Onkológusát hősnek nevezte, de az ápolókat sem hagyta ki köszönetnyilvánításából, hiszen elmondása szerint tőlük is rengeteg szeretetet kapott a nehéz idő alatt - akárcsak közeli családjától és barátaitól.

Cohn bár ismét nehéz időszakon van túl, eszében sincs megállni. Elmondta, hogy most még pár hétig pihennie kell, de utána azonnal kezdődhet is a következő kalandja. A színésznő nem először tudhat ilyen sikert magáénak, miután 2012-ben emlőrákjától is megszabadult.

Egy séta közben vette észre fáradékonyságát, amelyet egy 2017-es interjújában egy hosszú és nehéz folyamat első pillanatainak írt le. Öt évig tartottak a kemoterápiás és sugárterápiás kezelések, amelyek végül dupla masztektómiához vezettek - ezután rákmentesen tért vissza Hollywoodba. (TMZ)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu