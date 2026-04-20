„Készen állok a következő kalandomra” – kórházi ágyából jelentette be a színésznő, hogy ismét legyőzte a rákot

Mindy Cohn ismét eltűnt a nyilvánosság elől, ez pedig nem véletlen, hiszen újabb sikert tudhat magáénak: legyőzte a rákot.
Cohn Instagram-bejegyzésében közölte a hírt, mondván egy ideje nem posztolt, mert „fenéken kellett rúgnia a rákot”, és az akciót sikeresen teljesítette.
Onkológusát hősnek nevezte, de az ápolókat sem hagyta ki köszönetnyilvánításából, hiszen elmondása szerint tőlük is rengeteg szeretetet kapott a nehéz idő alatt - akárcsak közeli családjától és barátaitól.
Cohn bár ismét nehéz időszakon van túl, eszében sincs megállni. Elmondta, hogy most még pár hétig pihennie kell, de utána azonnal kezdődhet is a következő kalandja. A színésznő nem először tudhat ilyen sikert magáénak, miután 2012-ben emlőrákjától is megszabadult.
Egy séta közben vette észre fáradékonyságát, amelyet egy 2017-es interjújában egy hosszú és nehéz folyamat első pillanatainak írt le. Öt évig tartottak a kemoterápiás és sugárterápiás kezelések, amelyek végül dupla masztektómiához vezettek - ezután rákmentesen tért vissza Hollywoodba. (TMZ)
