Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Legyőztem a rákot” - örömteli hírről számolt be a magyar influenszer

rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 06:30
küzdelem kitartásTikTok
Julianna fél éve szállt szembe a gyilkos kórral. A mellrákkal küzdő nő többször volt élet-halál között.
KN
A szerző cikkei

Örömteli hírről számolt be a rákkal küzdő tiktokker. Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombik beültetésen, egy váláson és  mellrákot diagnosztizáltak nála. A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Három havonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináljanak biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és megtudta, hogy mellrákja van.

rák
Juliannának a cicája, Cilus adott erőt a rák legyőzésében Fotó: beküldött

Julianna legyőzte a rákot 

Julianna az elmúlt hónapokban nem tört meg, hanem hihetetlen élni akarással szállt szembe a halálos kórral. Többször volt élet-halál között, vérmérgezést és tüdőgyulladást is kapott, de nem adta fel. Pozitív szemlélete és a humora segítette át a nehéz időkön. A népszerű tiktokkerért rengetegen aggódtak és szorítottak a gyógyulásáért. Julianna a nehéz időkben is gondolt követőtáborára és megosztotta a küzdelmének pillanatait. Most végre megkapta azt a hírt, amire nagyon vágyott: nincs a szervezetében rákos sejt.

Az örömteli hírt libabőrt kiváltó videójában tudatta a világgal: „Schwarz Julianna vagyok, 38 éves és legyőztem a rákot.”

Julianna legyőzte a rákot Fotó: beküldött

Julianna kifejtette a Borsnak, hogyan érzi magát:

Végre egészségesnek érzem magamat. Ahogy megkaptam a jó hírt és hazajöttem, mintha elvágták volna a rosszulléteket; semmi bajom nincsen. Sírva mondtam a cicámnak, hogy „Megmaradok!” 

– emlékezett vissza.

A továbbiakban lézerkezelést kap és még öt évig hormonkészítményt kell szednie; valamint tornáztatnia kell a kezeit, hogy fel tudja emelni azokat.

@janna.schwarz NAGY BEJELENTÉS... #foryoupage❤️❤️ #STARKEFRAU #PowerFrau #mindenrendbenvan ♬ оригинальный звук - 𝗘𝘃𝗮

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu