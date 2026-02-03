„Legyőztem a rákot” - örömteli hírről számolt be a magyar influenszer

Örömteli hírről számolt be a rákkal küzdő tiktokker. Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombik beültetésen, egy váláson és mellrákot diagnosztizáltak nála. A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Három havonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináljanak biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és megtudta, hogy mellrákja van.

Juliannának a cicája, Cilus adott erőt a rák legyőzésében Fotó: beküldött

Julianna legyőzte a rákot

Julianna az elmúlt hónapokban nem tört meg, hanem hihetetlen élni akarással szállt szembe a halálos kórral. Többször volt élet-halál között, vérmérgezést és tüdőgyulladást is kapott, de nem adta fel. Pozitív szemlélete és a humora segítette át a nehéz időkön. A népszerű tiktokkerért rengetegen aggódtak és szorítottak a gyógyulásáért. Julianna a nehéz időkben is gondolt követőtáborára és megosztotta a küzdelmének pillanatait. Most végre megkapta azt a hírt, amire nagyon vágyott: nincs a szervezetében rákos sejt.

Az örömteli hírt libabőrt kiváltó videójában tudatta a világgal: „Schwarz Julianna vagyok, 38 éves és legyőztem a rákot.”

Julianna kifejtette a Borsnak, hogyan érzi magát:

Végre egészségesnek érzem magamat. Ahogy megkaptam a jó hírt és hazajöttem, mintha elvágták volna a rosszulléteket; semmi bajom nincsen. Sírva mondtam a cicámnak, hogy „Megmaradok!”

– emlékezett vissza.

A továbbiakban lézerkezelést kap és még öt évig hormonkészítményt kell szednie; valamint tornáztatnia kell a kezeit, hogy fel tudja emelni azokat.