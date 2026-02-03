„Legyőztem a rákot” - örömteli hírről számolt be a magyar influenszer

Örömteli hírről számolt be a rákkal küzdő tiktokker. Schwarz Julianna túl van több sikertelen lombik beültetésen, egy váláson és mellrákot diagnosztizáltak nála. A Németországban élő nő tavaly szeptemberben észrevett egy kis csomót a mellében, elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Három havonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináljanak biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és megtudta, hogy mellrákja van.
Julianna az elmúlt hónapokban nem tört meg, hanem hihetetlen élni akarással szállt szembe a halálos kórral. Többször volt élet-halál között, vérmérgezést és tüdőgyulladást is kapott, de nem adta fel. Pozitív szemlélete és a humora segítette át a nehéz időkön. A népszerű tiktokkerért rengetegen aggódtak és szorítottak a gyógyulásáért. Julianna a nehéz időkben is gondolt követőtáborára és megosztotta a küzdelmének pillanatait. Most végre megkapta azt a hírt, amire nagyon vágyott: nincs a szervezetében rákos sejt.
Az örömteli hírt libabőrt kiváltó videójában tudatta a világgal: „Schwarz Julianna vagyok, 38 éves és legyőztem a rákot.”
Julianna kifejtette a Borsnak, hogyan érzi magát:
Végre egészségesnek érzem magamat. Ahogy megkaptam a jó hírt és hazajöttem, mintha elvágták volna a rosszulléteket; semmi bajom nincsen. Sírva mondtam a cicámnak, hogy „Megmaradok!”
– emlékezett vissza.
A továbbiakban lézerkezelést kap és még öt évig hormonkészítményt kell szednie; valamint tornáztatnia kell a kezeit, hogy fel tudja emelni azokat.
