Forgatásról a műtőbe: borzalmas műtéten esett át a világhírű színésznő

Jean Smart amerikai színésznő nyilvánosságra hozta, hogy a Hacks – A pénz beszél című sorozat forgatása alatt súlyos szívproblémával küzdött, amely végül életmentő, hármas bypass műtéthez vezetett.

Jean Smart súlyos beteg volt

Jean Smart betegségéről vallott

A 74 éves, Golden Globe- és Emmy-díjas színésznő elmondta, hogy már a forgatások alatt is tapasztalt figyelmeztető jeleket, például fáradtságot és mellkasi nyomást, azonban ezeket sokáig nem tartotta komolynak. Úgy gondolta, csupán rossz fizikai állapotban van. Egy jelenet forgatása során különösen kimerültnek érezte magát, de akkor sem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek. Később azonban, amikor a panaszok nem múltak el, úgy döntött, felveszi a kapcsolatot kardiológusával.

Az orvos azonnali sürgősségi kivizsgálást javasolt, és arra kérte, hogy haladéktalanul menjen a legközelebbi kórházba. Smart a forgatás befejezése után rögtön útnak indult, és egyenesen a kórházba ment. A kivizsgálás során kiderült, hogy állapota súlyosabb a vártnál, és nem elegendő egy egyszerű beavatkozás: az orvosok hármas bypass műtétet javasoltak.

A színésznő később arról beszélt, hogy csak a műtét után, amikor magához tért, fogta fel igazán, milyen komoly beavatkozáson esett át. Elmondása szerint ekkor kezdte igazán megérezni, mennyire törékeny az emberi élet. Jean Smart korábban már említette, hogy átesett egy szívvel kapcsolatos beavatkozáson, azonban annak részleteit most osztotta meg először a nyilvánossággal, írja a People.