A szupermodell megrázó vallomást tett karrierje egyik legnehezebb időszakáról. Állítása szerint egy potenciális ügyfél azért lépett vissza a közös munkától, mert Heidi Klum terhes volt.

Heidi Klum terhessége miatt veszített el egy munkát / Fotó: Abaca/ Northfoto / Northfoto

Heidi Klum megrázó vallomást tett: nem kellett terhesen

A divatvilág egyik legismertebb arca egy fájdalmas emléket idézett fel a múltjából legutóbbi interjújában. Elmondása szerint, amikor várandós lett, egy potenciális ügyfél egyszerűen közölte, hogy nem kíván vele tovább együtt dolgozni. Az indok egészen megdöbbentő volt: véleménye szerint, Heidi Klum terhesen 'már nem volt elég szexi':

Emlékszem, volt egy ügyfelem. Amikor terhes lettem, nem akartak többé velem dolgozni. Úgy gondolták, hogy már nem vagyok szexi, mert anya lettem. Gyermekeim születése előtt szexi nőként tartottak számon, most pedig, hogy gyermekem van, anyaként. Mintha már nem érdemelném meg ugyanazt a jelzőt.

A megrázó élmény mély nyomot hagyott benne, hiszen addig karrierje töretlenül ívelt felfelé.

Heidi Klum a Project Runway, vagyis a Kifutó műsorvezetője volt 16 évadon keresztül, majd egy hosszabb kihagyás után ismét visszatért / Fotó: Callahan / Northfoto

Heidi Klum karrierje csúcsán volt, mégis meg kellett küzdenie a sztereotípiák ellen

A modell akkoriban már komoly televíziós sikereket tudhatott maga mögött, többek között a Project Runway, vagyis A Kifutó révén, amely világszerte ismertté tette. Mégis Heidi Klum karrierjének az egyik legnehezebb részének tartja a várandóssága alatti időszakot. Úgy véli ennek főként az volt az oka, hogy a 2000-es évek elején a divatipar még jóval kevésbé volt elfogadó a különböző élethelyzetekkel szemben. A sztár szerint akkoriban ritkaságnak számított, hogy egy televíziós műsorban vagy divatkampányban láthatóan várandós nő szerepeljen:

Akkoriban nem sok terhes nőt lehetett látni a tévében.

A média és a reklámipar inkább elrejtette a terhességet, mintha az nem férne össze a szépséggel és a nőiességgel.

Heidi Klum terhessége miatt tapasztalt nehézségek miatt saját kismama ruhamárkát indított / Fotó: AdMedia / Northfoto

Heidi Klum saját divatmárkát indított

Heidi Klum azonban nem volt hajlandó eltűnni a nyilvánosság elől. Büszkén vállalta a várandósságát a kamerák előtt is, ami akkoriban merész lépésnek számított. A szupermodell példát szeretett volna mutatni és bebizonyítani azt, hogy az anyaság nem gyengeség, hanem erő. A nehézségek azonban egy teljesen kreatív irányba terelték őt. Mivel alig talált divatos és modern kismamaruhákat, saját terhességi ruházati kollekció indításába kezdett:

Azért kezdtem el terhesruha-kollekciót készíteni, mert eldöntöttem, hogy nem fogok terhesen a házban bujkálni. A színpadon vagyok, a tévében vagyok, és ez egy divatműsor, szükségem van jó ruhákra!

Ez a lépés pedig nemcsak üzleti döntés volt részéről, hanem egy üzenet is arról, hogy a divat nem zárhatja ki az anyákat.