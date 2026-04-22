Hoppá! Eljegyezte szerelmét az egykori tinibálvány?

Mérföldkőhöz érkezhetett Harry Styles és szerelme, Zoë Kravitz kapcsolata. A One Direction egykori énekesét és az amerikai színésznőt a napokban London utcáin kapták lencsevégre, mialatt épp szenvedélyes csókot váltottak Zoë szállodája előtt: ekkor figyeltek fel a színésznő ujján csillogó hatalmas gyémántgyűrűre is.

Az énekes és párja egyébként - bár kéz a kézben látták őket Észak-London utcáin -, az ott tartózkodásuk alatt külön-külön szálltak meg: a The Sun beszámolója szerint Harry Styles előbb elvitte Zoë-t a szállodájába, majd ezt követően egyedül tért vissza hampstead-i otthonába, másnap reggel pedig ismét megjelent, hogy felvegye a színésznőt.

Se los vio a Harry Styles y a Zoë Kravitz juntos londres a los besos y A ELLA CON UN ANILLO DE DIAMANTES ENORME, SE CASA HARRY?🙏🏻 pic.twitter.com/GapL20uZQ6 — nom0leste (@nom0leste) April 21, 2026

Az állítólagos eljegyzésről szóló hírek egyébként azután érkeztek, hogy már hónapok óta pletykák keringenek a páros kapcsolatáról, amely egyre csak szorosabbá válik. Úgy tudni, a karácsonyt együtt ünnepelték az énekes családjával Cheshire-ben, majd a Bahamákra repültek az újévre, ahol a helyiek szerint sor került a lánykérésre is.