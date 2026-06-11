Szívmelengető felvételek: kutyát mentett ki a legénység, miután órákig sodródott a tengerben - videó

Egy német juhász fajtájú kutyát mentettek ki a tengerből, miután órákig egy kajakon sodródott egyedül.

Kutyát mentettek ki a tengerből (Fotó: TheCarPhotographer / Shutterstock)

Kutyát mentett a két személyes csapat

Bruce-t a szél sodorta el a Bamburgh tengerparton, Angliában - körülbelül 4 kilométert sodródott, mire két órával később rátaláltak.

A gazdi megpróbált kiúszni a kutya után. Véleményem szerint felelősségteljesen cselekedett. Egyszerűen nem érte utol, és megfordult ezért visszament a partra, felhívta a parti őrséget

- mondta Jimmy Reid kapitány.

A parti őrség jelentette az esetet a Serenity Farne Island Boat Toursnak (SFIBT), akik azonnal a kutya keresésére indultak.

Miközben vendégeket szállított a Farne-szigetek belső részére, Jimmy Reid kapitány hallotta a parti őrség hívását, amely arról számolt be, hogy egy kutyát szállító felfújható kajakot az erős szél a tengerre sodort.

Reid a társával együtt indult a keresésre, tudva, hogy minden perc kritikus, és a szél is egyre erősödött, tovább sodorva a kajakot. Hirtelen egy kék kajakra lettek figyelmesek - ekkor a csapat tagja, Aaron megragadta a kutyát, de majdnem ő is a vízbe esett, így Jimmy végül Aaron lábánál fogva húzta vissza a fedélzetre.

Parti őrség vagyok, itt a Serenity 4. A kajakkal a pozíciónkban vagyunk. Kiemeltem a kutyát a kajakból. Maga a kajak még szabadon lebeg, de megpróbáljuk kihozni

- jelentették telefonon a partra.

Bruce-t legközelebb törölközőkbe csavarva látták a hajón, amint boldogan csóválta a farkát, miután megmentették - írja az AOL.