Szívrohamot kapott a nagypapa, mikor kiderült: mégsem az övé a lottó fődíja

Egy nagypapa azt hitte, hogy az álmai váltak valóra, mikor 285 ezer fontot (nagyjából 125 millió forint) nyert, csakhogy egészen másképp alakultak a dolgok. A lottó fődíja sajnos nem lett az övé, ez viszont annyira sokkolta, hogy szívrohamot kapott.

Hirtelen eltűnt a lottónyeremény a számlájáról

A 76 éves John Riding-nek hatalmas vágya volt, hogy közel költözhessen unokáihoz. Ehhez közelebb is került egy lépéssel, mikor számláján megjelent egy hatszámjegyű összeg. Öröme nem sokáig tarthatott, mivel nem sokkal később ez a pénz, amilyen gyorsan érkezett, el is tűnt.

Az odaadó kétgyermekes apuka, a William Hill Vegas kaszino Cherry Bonanza játékát választotta, ahol 10 penny-s téttel 285.700 fontot is lehetett nyerni.

„Eufórikus állapotban voltam. Alig hittem el, olyan volt az egész, mint egy álom. Nem gondoltam volna, hogy ilyesmi valaha is megtörténhet velem” - nyilatkozta a férfi a Mirrornak.

Ezután bement a Burnely-ben lévő fogadóirodába, ahol megerősítették, hogy megnyerte az összeget, majd együtt ünnepelt az ottaniakkal. Már el is tervezte, hogyan mondja el családjának. Be akarta őket fizetni egy nyaralásra is, mindent eltervezett. Azonban John – aki Lancashire-ben a jótékonysági munkája miatt igen népszerű – világa körülbelül 24 órával később összeomlott, amikor a pénz egyszerűen eltűnt.

Teljesen lesújtott a dolog. Olyan volt, mintha az álmaim darabokra törtek volna. Hivatalosan soha nem közölték velem, hogy hiba történt, csak annyit, hogy ’manuális korrekciót’ hajtottak végre.

Fia, Adam Riding teljesen felháborodott: „Elviselhetetlen volt a sokk. Nemcsak a pénzről van szó, hanem arról is, ahogyan kezelték. Igazságtalanságnak tűnik, és a vele járó stressz komoly hatással volt az egészségére.”

Az Ellis Jones ügyvédi iroda munkatársa, Paul Kanolik elmondta, hogy 50 ember is megkereste, akik érintettek voltak az ügyben és vissza kellet utalniuk a pénzt, így most csoportos kereset benyújtását fontolgatják.

A 76 éves férfi elmesélte, hogy mikor megpróbálta kivenni a pénzt a számlájáról, az érvénytelen tranzakciót jelzett, ami hatalmas stresszt okozott neki, mivel nem jártas a technológiai dolgokban. 76 éves felesége, Glynis is hozzátette, hogy mennyire el volt ragadtatva a férje, és azt mantrázta, hogy ezzel megváltozott az egész életük.