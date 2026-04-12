„Nélküle semmi vagyok” – A népszerű színésznő zokogva vallott arról, mi mentette meg

Cindy Busby élete látszólag tökéletes, de a csillogás mögött egy hatalmas szív dobog. A színésznő a When Hope Calls: Brookfield harmadik évadának premierje előtt öntötte ki a lelkét a People magazinnak, és bevallotta: a legnagyobb szerelme nem egy hollywoodi sármőr, hanem egy Suzie nevű mentett kutyus. A négylábú annyira a stáb kedvence lett, hogy ha véletlenül otthon marad, a kollégák még köszönni is elfelejtenek a színésznőnek.
Volt pár nap, amikor Suzie nélkül mentem dolgozni. Az emberek rám se rántottak, nemhogy jó reggelt nem kívántak, de azonnal lefelé néztek, és azt kérdezték: Hol van Suzie? Én meg csak álltam ott, hogy: hát, nekem is örültök...
– mesélte nevetve Cindy.
A színésznő tíz éve költözött Los Angelesbe, és akkor szembesült azzal a borzasztó valósággal, ami a menhelyi állatokra vár. Elhatározta, hogy nem néz félre. Suzie-t hétévesen fogadták örökbe a férjével, és azóta elválaszthatatlanok. Cindy szerint sokan félreismerik a mentett kutyákat, pedig ők tudnak csak igazán hálásak lenni.
Az életét mentettem meg, mégis ő változtatott meg engem. Sokan azt hiszik, ha egy kutya menhelyre kerül, biztos rossz fát tett a tűzre. Ez óriási tévedés! Suzie a legnagyobb ajándék az életemben. Mellette meglágyult a szívem, és sokkal magabiztosabb nő lettem, nélküle semmi vagyok
– vallotta be a sztár.
Cinfy jelenleg is ideiglenes befogadóként segít a bajba jutott állatokon. Legutóbbi védence, Nina, egy Shiba Inu keverék, akit szó szerint az utolsó másodpercben rángattak ki a halál torkából.
Mindössze hat perccel azelőtt hoztuk el a menhelyről, hogy elaltatták volna. Hihetetlenül édes teremtés
– mondta elcsukló hangon a színésznő, aki reméli, hogy példájával másokat is arra ösztönöz: ne vásároljanak, hanem mentsenek életet.
A színésznő szerint a kutyák jelenléte a forgatáson is varázslatos: Suzie-nak olyan kisugárzása van, ami még a legidegesebb színészkollégát is azonnal megnyugtatja. Úgy tűnik, Cindy Busby nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is igazi hős.
