Időben cselekedtek a rendőrök, egy tucat ártatlan életet mentettek meg

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-posztja szerint borzalmas látvány tárult a Tiszaújvárosi rendőrkapitányság nyomozói elé, amikor egy ház kertjében 12 súlyosan elhanyagolt kutyára bukkantak. A rendőrök hívták az állatvédelmet, akik két anya kutyát és 10 alig pár hetes kölyökkutyát találtak. A felnőtt állatok csontig le voltak fogyva és borzalmas körülmények között éltek.

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület munkatársai két órát utaztak, hogy átvegyék az állatokat, majd nagyjából három óráig vezettek, hogy Lajosmizsére vigyék a kutyákat, ahol a Mentsvár az Állatokért Alapítvány fogadta be őket. Sajnos egy kölyök még korábban elpusztult, de a másik 11 állat megkapta a szükséges segítséget.