Időben cselekedtek a rendőrök, egy tucat ártatlan életet mentettek meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 14:10
Elhanyagolt állatok életét mentették meg a hatósági szervek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-posztja szerint borzalmas látvány tárult a Tiszaújvárosi rendőrkapitányság nyomozói elé, amikor egy ház kertjében 12 súlyosan elhanyagolt kutyára bukkantak. A rendőrök hívták az állatvédelmet, akik két anya kutyát és 10 alig pár hetes kölyökkutyát találtak. A felnőtt állatok csontig le voltak fogyva és borzalmas körülmények között éltek. 

A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület munkatársai két órát utaztak, hogy átvegyék az állatokat, majd nagyjából három óráig vezettek, hogy Lajosmizsére vigyék a kutyákat, ahol a Mentsvár az Állatokért Alapítvány fogadta be őket. Sajnos egy kölyök még korábban elpusztult, de a másik 11 állat megkapta a szükséges segítséget.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
