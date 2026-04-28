Antonio Banderas és Melanie Griffith 10 év után újra együtt

Ritka és megható pillanatnak lehettek szemtanúi a szemfüles rajongók Los Angeles-ben. Antonio Banderas és volt felesége, Melanie Griffith több mint egy évtizeddel válásuk után ismét együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt. Az egykori sztárpár egy meghitt vacsoráról egymásba karolva távozott, ezzel is megmutatva, hogy még midig milyen szoros kapcsolatban vannak egymással.

Antonio Banderas és Melanie Griffith 1996 és 2015 között voltak házasok / Fotó: Doug Peters / Northfoto

A 65 éves színész életében azóta is fontos szerepet tölt be volt felesége, Melanie Griffith, aki egyben a legjobb barátja is.

A 65 éves színész és volt felesége 12 évvel válásuk bejelentése után újra egymásra talált. Lencsevégre kapták, ahogy Antonio Banderas és Melanie Griffith együtt távoznak egy Los Angeles-i étteremből. Az egykori sztárpár láthatóan egyáltalán nem foglalkozott a fotósokkal, karöltve sétáltak végig az utcán és láthatóan élvezték egymás társaságát. A vacsora azonban nem egy romantikus randevú volt, hanem egy családi program, ugyanis velük tartott közös lányuk, Stella Banderas, valamint annak férje, Alex Gruszynski is.

Antonio Banderas családi képet is megosztott

A találkozó után Antonio Banderas Instagram-oldalán egy közös családi fotót is megosztott. A képen pedig az látható, ahogy együtt nevetnek lányával, vejével, és exfeleségével, Melanie Griffith-szel. A bejegyzéshez pedig ezt írta:

Egy kedves és vidám pillanat tegnap Los Angeles-ben a vejemmel, Alex-szel, a lányommal, Stellával, valamint a volt feleségemmel és örök barátommal, Melanie-val.

Antonio Banderas számára mindig is fontos volt a család, különösen azután, hogy évekkel korábban egy komoly egészségügyi problémán esett át, majd ezt követően visszavonultabb életet kezdett élni Spanyolországban. És bár jelenleg együtt van valaki mással, Melanie Griffith továbbra is fontos része az életének, amit már több, korábbi interjúban is kihangsúlyozott: