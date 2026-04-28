Antonio Banderas és Melanie Griffith 10 év után újra együtt

Ritka és megható pillanatnak lehettek szemtanúi a szemfüles rajongók Los Angeles-ben. Antonio Banderas és volt felesége, Melanie Griffith több mint egy évtizeddel válásuk után ismét együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt. Az egykori sztárpár egy meghitt vacsoráról egymásba karolva távozott, ezzel is megmutatva, hogy még midig milyen szoros kapcsolatban vannak egymással.
A 65 éves színész és volt felesége 12 évvel válásuk bejelentése után újra egymásra talált. Lencsevégre kapták, ahogy Antonio Banderas és Melanie Griffith együtt távoznak egy Los Angeles-i étteremből. Az egykori sztárpár láthatóan egyáltalán nem foglalkozott a fotósokkal, karöltve sétáltak végig az utcán és láthatóan élvezték egymás társaságát. A vacsora azonban nem egy romantikus randevú volt, hanem egy családi program, ugyanis velük tartott közös lányuk, Stella Banderas, valamint annak férje, Alex Gruszynski is.
A találkozó után Antonio Banderas Instagram-oldalán egy közös családi fotót is megosztott. A képen pedig az látható, ahogy együtt nevetnek lányával, vejével, és exfeleségével, Melanie Griffith-szel. A bejegyzéshez pedig ezt írta:
Egy kedves és vidám pillanat tegnap Los Angeles-ben a vejemmel, Alex-szel, a lányommal, Stellával, valamint a volt feleségemmel és örök barátommal, Melanie-val.
Antonio Banderas számára mindig is fontos volt a család, különösen azután, hogy évekkel korábban egy komoly egészségügyi problémán esett át, majd ezt követően visszavonultabb életet kezdett élni Spanyolországban. És bár jelenleg együtt van valaki mással, Melanie Griffith továbbra is fontos része az életének, amit már több, korábbi interjúban is kihangsúlyozott:
Melanie már nem a feleségem, de szerintem ő a legjobb barátom. Szeretem őt, és halálom napjáig szeretni fogom. Ő a családom.
Antonio Banderas és Melanie Griffith 1996-ban házasodtak össze, miután együtt forgatták a Hárman párban című filmet. Kapcsolatuk közel húsz évig tartott, mielőtt 2015-ben hivatalosan is elváltak. Házasságuk alatt pedig egy közös gyermekük született: Stella Banderas. Antonio Banderas a válás után azonban nemcsak lányuk, Stella életében maradt aktív, hanem Melanie Griffith többi gyermekével– köztük Dakota Johnsonnal – is jó kapcsolatot ápol.
