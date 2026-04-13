Gyász: 30 éves korában elhunyt az Élet 250 kiló felett sztárja

Gyászolnak a rajongók, elhunyt a közkedvelt reality sztár, Dolly Martinez. A 30 éves, extrém túlsúllyal küzdő fital nő halálhírét testvére osztotta meg. Közleményében kiemelte, Dolly-nak volt a legfényesebb személyisége és nevetésével, kedvességével és szeretetteljes lelkével bármelyik szobát beragyogta. Mint fogalmazott, különleges képessége volt arra, hogy mindenki fontosnak érezze magát. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

Bár itt összetört a szívünk, vigaszt találok abban a tudatban, hogy most már újra együtt van édesapánkkal a mennyben. Csak elképzelni tudom, milyen öröm lehetett ez a találkozás. Nyugodj békében, Dolly. Mindig szeretni fogunk, mindig hiányozni fogsz, és soha nem feledünk.

Dolly a népszerű amerikai műsor, az Élet 250 kiló felett című valóságshow tizedik évadában szerepelt 2022-ben. Őszintén beszélt benne mentális egészségi problémáiról és ételfüggőségéről. A folyamat kezdetén kb. 269 kg volt. A mindennapi élethez extra oxigénre és segítségre volt szüksége. Abban reménykedett, hogy jogosult lesz egy súlycsökkentő műtétre és a műsor során próbált fogyni. Végül habár 18 kg-ot lefogyott, ez még mindig kevés volt a beavatkozáshoz, írja a Mirror.