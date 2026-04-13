Gyász: 30 éves korában elhunyt az Élet 250 kiló felett sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 06:54
A halál okát egyelőre nem közölték, a tragikus hírt testvére jelentette be.

Gyászolnak a rajongók, elhunyt a közkedvelt reality sztár, Dolly Martinez. A 30 éves, extrém túlsúllyal küzdő fital nő halálhírét testvére osztotta meg. Közleményében kiemelte, Dolly-nak volt a legfényesebb személyisége és nevetésével, kedvességével és szeretetteljes lelkével bármelyik szobát beragyogta. Mint fogalmazott, különleges képessége volt arra, hogy mindenki fontosnak érezze magát. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt a 30 éves közkedvelt reality sztár / Illusztráció: 123RF

 

Bár itt összetört a szívünk, vigaszt találok abban a tudatban, hogy most már újra együtt van édesapánkkal a mennyben. Csak elképzelni tudom, milyen öröm lehetett ez a találkozás. Nyugodj békében, Dolly. Mindig szeretni fogunk, mindig hiányozni fogsz, és soha nem feledünk.

Dolly a népszerű amerikai műsor, az Élet 250 kiló felett című valóságshow tizedik évadában szerepelt 2022-ben. Őszintén beszélt benne mentális egészségi problémáiról és ételfüggőségéről. A folyamat kezdetén kb. 269 kg volt. A mindennapi élethez extra oxigénre és segítségre volt szüksége. Abban reménykedett, hogy jogosult lesz egy súlycsökkentő műtétre és a műsor során próbált fogyni. Végül habár 18 kg-ot lefogyott, ez még mindig kevés volt a beavatkozáshoz, írja a Mirror

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
