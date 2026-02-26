Az elutasítás megsemmisítő ereje – Az állatpszichológus szerint ilyen esélyekkel indul Punch, a plüssanyához kötődő kismajom

Egy japán állatkert kis makákója, Punch majom története az elmúlt hetekben bejárta az egész világhálót. A kölyök 2025 nyarán született az icsikavai állatkertben, de anyja röviddel a születése után elhagyta. A gondozók kézzel nevelték, majd megpróbálták visszailleszteni a makákócsapatba, a kicsi azonban nehezen találta a helyét: szorongott, elszigetelődött, és a többi majom sem fogadta be. A gondozók egy nagy, narancssárga plüssorangutánt adtak neki, amelyhez a kismajom azonnal kötődni kezdett. Azóta mindenhová magával viszi, mellette eszik, és belekapaszkodva alszik el. A megható történet azonban még nem ért véget. Kérdéses, hogy valóban képes lehet-e egy tárgy pótolni az anyai közelséget, és segítheti-e a túlélésben Punchot.

A Punch majomról készült felvételek gyorsan elterjedtek. Tömegek indultak az állatkertbe, hogy saját szemükkel lássák a plüssjátékába kapaszkodó makákót.

Fotó: AFP / AFP

Punch az icsikavai állatkertben született 2025 nyarán.

Anyja elhagyta, az állatkerti gondozók egy narancssárga plüss orángutánt adtak neki.

A kis makákó a plüsshöz kötődik az anyai kontaktus hiányában.

A szakértő szerint a játék segítheti a kölyköt, de beilleszkedése a makákók csoportjába kérdéses.

Milyen sors vár Punch majomra az állatkertben?

Erről kérdeztük Kriston-Csigás Zoltán vadbiológust és állatpszichológust, aki kiemelte, hogy az emlősök fejlődésében (is) kiemelt szerepe van az anyával való fizikai kontaktusnak:

„A kölyökállatok általában a meleg, puha és az anyára hasonlító dolgokhoz kötődnek, ha nincs jelen az anyjuk. Ezt korábban egy éppen majmokon végzett kísérlettel bizonyították, amelyben a kölyökmajmoknak két „műanyát” adtak. Egy drótból készült, táplálékot adó figurát és egy puha, szőrös modellt, amely nem adott tejet a kölyköknek. A kölykök az utóbbit választották” – mondja az állatpszichológus.

Harry Harlow majomkísérlete Az 1950-es években Harry Harlow rézuszmajmokkal vizsgálta, hogy a kötődés alapja a táplálás vagy a testi közelség-e. Az újszülött majmokat elválasztották az anyjuktól, és ketrecükbe két pótanyát helyeztek: egy drótból készültet és egy puha, szövettel borítottat. A kölykök egy része a drótanyától, mások a szőranyától kaptak tejet. A majmok mindkét esetben megfelelően fejlődtek, de a táplálási időn kívül szinte mindig a puha pótanyát választották, és félelem esetén is hozzá menekültek. A kísérlet eredménye azt mutatta, hogy a kötődés kialakulásában a testi érintés és a biztonságérzet fontosabb szerepet játszik, mint maga a táplálás.

Az emlősöknél tehát kiemelt jelentőséggel bír a fizikai kontaktus.

„Ugyanakkor más fajoknál is, például a fészekhagyó madaraknál jelen van az imprinting – vagyis a bevésődés. Ami azt jelenti, hogy amilyen élőlényt először meglátnak, ahhoz fognak kötődni” – teszi hozzá Zoltán.