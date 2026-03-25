"Hatalmas forma!" - Nem hiszed el, hová tévedt be Budapesten Rob Schneider!

Valódi turistaként fedezte fel Budapestet a Tök alsó, az 50 első randi, a Kegyenc fegyenc, a Nagyfiúk és a Lúzer SC sztárja. Rob Schneider az útja során igyekezett minél többet felfedezni hazánk fővárosából, és még egy budapesti borbély szalonba is betévedt a Károly körúton, ahol teljesen lenyűgözte laza és jó fej természetével a dolgozókat.

Kedden délelőtt jött be hozzánk, egy kalap volt rajta, meg egy szemüveg. Egy fiatal sráccal érkezett, aki a menedzsere lehetett és kicsit beszélt is magyarul, de inkább angolul kommunikált ő is. Először fel sem ismertem Robot, de aztán ahogy levette a kalapot, meg a szemüveget, beugrott, hogy ki is ő. Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: "nem vágja le valaki a hajam?" Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt

– mesélte a Blikknek Béres Arnold, a Black Sheep Barber Shop borbélya, aki azt is elárulta, a hollywoodi sztárnak nem volt semmilyen extra kérése, és az eredménnyel is nagyon elégedett volt.

A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk

- tette hozzá a borbély, a közös fotók pedig a színész Instagram-oldalára is felkerültek.