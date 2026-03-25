"Hatalmas forma!" - Nem hiszed el, hová tévedt be Budapesten Rob Schneider!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 13:20
Mindenkit sikerült lenyűgöznie a laza sztárnak. Rob Schneider turistaként fedezte fel Budapestet, és még egy borbély szalonba is betért.
Valódi turistaként fedezte fel Budapestet a Tök alsó, az 50 első randi, a Kegyenc fegyenc, a Nagyfiúk és a Lúzer SC sztárja. Rob Schneider az útja során igyekezett minél többet felfedezni hazánk fővárosából, és még egy budapesti borbély szalonba is betévedt a Károly körúton, ahol teljesen lenyűgözte laza és jó fej természetével a dolgozókat.

Rob Schneider egy budapesti borbély szalondba tévedt be / Fotó: ZUMAPRESS.com

Budapesten vágatott hajat Rob Schneider

Kedden délelőtt jött be hozzánk, egy kalap volt rajta, meg egy szemüveg. Egy fiatal sráccal érkezett, aki a menedzsere lehetett és kicsit beszélt is magyarul, de inkább angolul kommunikált ő is. Először fel sem ismertem Robot, de aztán ahogy levette a kalapot, meg a szemüveget, beugrott, hogy ki is ő. Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: "nem vágja le valaki a hajam?" Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt

 – mesélte a Blikknek Béres Arnold, a Black Sheep Barber Shop borbélya, aki azt is elárulta, a hollywoodi sztárnak nem volt semmilyen extra kérése, és az eredménnyel is nagyon elégedett volt. 

A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk

- tette hozzá a borbély, a közös fotók pedig a színész Instagram-oldalára is felkerültek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
