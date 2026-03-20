„Feltörte a bordámat az utolsó ölelése” – Megszólalt a gyászoló anya: Rejtélyes körülmények között halt meg a bokszlegenda

Döbbenetes részletek láttak napvilágot a manchesteri halottkémi szemlén Ricky Hatton halálával kapcsolatban. A 46 éves korában elhunyt sportolót tavaly szeptemberben érte a végzet hyde-i otthonában. A korábbi világbajnok élettelen testére menedzsere, Paul Speak talált rá a ház játéktermében, a legenda egy biliárdasztalon feküdt. Bár a hivatalos kórbonctani vélemény szerint az idegenkezűséget kizárták, és a halál oka fulladás (akasztás) volt, a bíró mégsem jelentette ki egyértelműen az öngyilkosságot.
A vizsgálat során kiderült, hogy Hatton szervezetében a halálakor a megengedett vezetéshez mért alkoholmennyiség kétszerese volt. Ami azonban ennél is aggasztóbb: a boncolás során kimutatták nála a CTE-t (krónikus traumatikus enkefalopátia), ami az ökölvívók körében gyakori agyi elváltozás. Ez a „néma gyilkos” memóriazavarokat és súlyos depressziót okozhat.
Fia, az apja nyomdokaiba lépő Campbell Hatton zokogva vallott a bíróságon. Szerinte apja nem készült a halálra.
Nem hiszem, hogy előre eltervezte volna. Már össze volt pakolva a bőröndje a másnapi dubai útjára
– mondta a fiú, aki szerint apja rövid távú memóriája az utolsó években látványosan romlani kezdett.
A legmegrázóbb vallomást azonban Hatton édesanyja, Carol tette. Ő két nappal a tragédia előtt látta utoljára a fiát. Bár Ricky épp a visszatéréséről és egy közelgő dubai meccsről lelkendezett, az anyai megérzés mást súgott.
Beszéltünk a ringbe való visszatérésről, de láttam, hogy szomorúak a szemei. Az utolsó ölelése pedig olyan erős volt, hogy majdnem eltörte a bordáimat
– olvashatjuk a gyászoló anya visszaemlékezését a Metro cikkében.
A hatóságok végül nem tudták minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy a bokszoló önkezével akart véget vetni az életének, mivel sem búcsúlevelet nem hagyott, sem korábbi közvetlen jele nem volt a szándékának. A brit sportvilág azonban továbbra is gyászolja az embert, aki bár a ringben bárkit kiütött, a saját belső démonaival és a sportág kegyetlen örökségével szemben alulmaradt.
