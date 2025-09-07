Sokkoló részletek Koós Boglárka haláláról: önmagát is őrlődő, érzékeny típusnak tartotta a 27 éves lány

Megdöbbentő és szomorú hír érkezett ma: elhunyt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője. A színház hivatalos Facebook-oldalán búcsúztak a fiatal művésznőtől: „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...” – állt a rövid, de megható üzenetben. A tragédia az egész országot megrázta, hiszen egy fiatal, ígéretes tehetség hagyott itt minket.
Koós Boglárka néhány nappal ezelőtt, kedd hajnalban kísérelt meg öngyilkosságot az albérletében. Kolléganője, Hartai Petra találta meg, és az ő segítségével szállították az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, állapota életveszélyes volt, gépek tartották életben. Ma derült ki a szomorú hír: a fiatal színésznő elvesztette a küzdelmet az életért.
A tragédia körülményei mélyen megrázták a színházi közösséget. Az első gyanús jel az volt, amikor a Budaörsi Latinovits Színház észrevette, hogy Koós Boglárka nem jelent meg a próbán, ami szokatlan volt tőle. Hartai Petra, aki szoros kapcsolatban állt vele, elment a lakására, és ott találta meg a fiatal színésznőt. Azonnal értesítették a hatóságokat, akik kórházba szállították.
Koós Boglárka 1998. január 4-én született Budapesten. 2018-ban felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként dolgozott, szerepelt a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban. 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahol az utóbbi időben több bemutatón is játszott, igazi ígéretes tehetségként. Halála előtt ezekben a darbokban láthattuk: Cyrano de Bergerac, Az igazság gyertyái, Részegek, Médea gyermekei, Emil és a detektívek és az Egerek és emberek-ben.
Filmográfiája, bár rövidebb, itt is egyre jelentősebb munkákat kapott az idő előrehaladtával: The Ring (Young Violetta) Együtt kezdtük (Nóri) , Nem mentem el apám temetésére (Lány a pubban), A Tanár (Bella). Az Együtt kezdtünkben például olyan nagy nevekkel dolgozott együtt, mint Mucsi Zoltán, Jordán Tamás, Szacsvay László, Péterfy Bori vagy éppen Zsurzs Kati.
Korábbi interjúiban Koós Boglárka önmagát őrlődő, érzékeny típusként jellemezte. A tragédia előtt búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt írta, hogy elfáradt. Pszichológusok szerint egy ilyen élmény feldolgozása rendkívül nehéz, és különösen traumatikus lehet az érzelmileg közeli személyek számára.
Koós Boglárka színésznő esete sajnos cseppet sem egyedi, hiszen a mai világban sokan küzdenek a depresszióval, amiből szakember segítsége nélkül igen nehéz kilábalni. Az ügy kapcsán a Borsnak korábban nyilatkozó pszichológus szerint megelőzhető lett volna a tragédia:
Az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen
– árulta el Drelyó Ágnes, aki hozzátette, hogy a valódi öngyilkosok ritkán adnak jelzéseket, nagyon nehéz észrevenni a problémát.
A magyar színházi világ azonnal reagált a tragédiára. A Magyar Teátrumi Társaság közleményben ajánlotta fel segítségét a családnak és a színháznak, hangsúlyozva a lelki egészség fontosságát és a közösség támogatásának jelentőségét.
Koós Boglárka halála ráirányítja a figyelmet a fiatal művészek lelkivilágára és a színházi közösségek felelősségére. Most a gyász és a fájdalom időszaka következik, és emléke örökre velünk marad.
Ha bárki úgy érzi, segítségre van szüksége, vagy aggódik valakiért a környezetében, a 116-123 ingyenesen hívható szám, valamint a 06 80 820 111 biztosít lelki támogatást krízishelyzetben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.