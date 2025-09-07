Sokkoló részletek Koós Boglárka haláláról: önmagát is őrlődő, érzékeny típusnak tartotta a 27 éves lány

Megdöbbentő és szomorú hír érkezett ma: elhunyt Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője. A színház hivatalos Facebook-oldalán búcsúztak a fiatal művésznőtől: „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...” – állt a rövid, de megható üzenetben. A tragédia az egész országot megrázta, hiszen egy fiatal, ígéretes tehetség hagyott itt minket.

Koós Boglárka halála az egész országot megrázta (Facebook / Budaörsi Latinovits Színház)

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete kedden sokkolta az országot

Koós Boglárka néhány nappal ezelőtt, kedd hajnalban kísérelt meg öngyilkosságot az albérletében. Kolléganője, Hartai Petra találta meg, és az ő segítségével szállították az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, állapota életveszélyes volt, gépek tartották életben. Ma derült ki a szomorú hír: a fiatal színésznő elvesztette a küzdelmet az életért.

A tragédia körülményei mélyen megrázták a színházi közösséget. Az első gyanús jel az volt, amikor a Budaörsi Latinovits Színház észrevette, hogy Koós Boglárka nem jelent meg a próbán, ami szokatlan volt tőle. Hartai Petra, aki szoros kapcsolatban állt vele, elment a lakására, és ott találta meg a fiatal színésznőt. Azonnal értesítették a hatóságokat, akik kórházba szállították.

Órási karrier állt előtte

Koós Boglárka 1998. január 4-én született Budapesten. 2018-ban felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. A diploma megszerzése után szabadúszóként dolgozott, szerepelt a Vígszínházban, az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban. 2024-ben szerződött a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahol az utóbbi időben több bemutatón is játszott, igazi ígéretes tehetségként. Halála előtt ezekben a darbokban láthattuk: Cyrano de Bergerac, Az igazság gyertyái, Részegek, Médea gyermekei, Emil és a detektívek és az Egerek és emberek-ben.

Filmográfiája, bár rövidebb, itt is egyre jelentősebb munkákat kapott az idő előrehaladtával: The Ring (Young Violetta) Együtt kezdtük (Nóri) , Nem mentem el apám temetésére (Lány a pubban), A Tanár (Bella). Az Együtt kezdtünkben például olyan nagy nevekkel dolgozott együtt, mint Mucsi Zoltán, Jordán Tamás, Szacsvay László, Péterfy Bori vagy éppen Zsurzs Kati.