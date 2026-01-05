"Az élet nem mindig kiszámítható" – sokkban a rajongók, kilakoltatás szélén áll a szupersztár

Mickey Rourke a kilakoltatás szélére került, ezért most rajongóihoz fordult segítségért.

Mickey Rourke kilakoltatására bármikor sor kerülhet

Fotó: DR/X17online.com

Kilakoltathatják a szupersztárt

A színész december 18-án háromnapos fizetési felszólítást kapott Los Angeles-i otthonánál: amennyiben nem rendezi tartozását, kilakoltatják. Rourke összesen 59 100 dollárnyi (körülbelük 19 millió forint) elmaradt lakbérrel tartozik, az ügy már a bíróság elé is került.

A 73 éves színész és egykori bokszoló barátja, Liya Joelle Jones adománygyűjtést indítottak, amelynek célja 100 000 dollár (37 millió forint) összegyűjtése. Az összeg teljes egészében azt a célt szolgálná, hogy elkerülje a kilakoltatást.

Az adománygyűjtő oldalon így fogalmaznak:

Az élet nem mindig kiszámítható, és mindazok ellenére, amit Mickey a munkáján és az életén keresztül adott, most egy olyan nehéz pénzügyi helyzettel küzd, amely veszélyezteti a lakhatását.

Elmondásuk szerint az adomány célja az, hogy stabilitást biztosítsanak számára ebben a rendkívül stresszes időszakban, és legyen egy hely, ahol újra talpra állhat.

A színészt nemrég kopaszra nyírt fejjel fotózták le Los Angeles-i otthona előtt bevásárlás közben. Szinte felismerhetetlennek tűnt ahhoz a szívtipróhoz képest, akinek a ’80-as években ismerték: sápadtnak és törékenynek látszott.

A TMZ cikkének megjelenése idején a GoFundMe-kampány már közel 24 000 dollárt (9 milió forint) gyűjtött össze.