"Az élet nem mindig kiszámítható" – sokkban a rajongók, kilakoltatás szélén áll a szupersztár

Mickey Rourke a kilakoltatás szélére került, ezért most rajongóihoz fordult segítségért.
A színész december 18-án háromnapos fizetési felszólítást kapott Los Angeles-i otthonánál: amennyiben nem rendezi tartozását, kilakoltatják. Rourke összesen 59 100 dollárnyi (körülbelük 19 millió forint) elmaradt lakbérrel tartozik, az ügy már a bíróság elé is került.
A 73 éves színész és egykori bokszoló barátja, Liya Joelle Jones adománygyűjtést indítottak, amelynek célja 100 000 dollár (37 millió forint) összegyűjtése. Az összeg teljes egészében azt a célt szolgálná, hogy elkerülje a kilakoltatást.
Az adománygyűjtő oldalon így fogalmaznak:
Az élet nem mindig kiszámítható, és mindazok ellenére, amit Mickey a munkáján és az életén keresztül adott, most egy olyan nehéz pénzügyi helyzettel küzd, amely veszélyezteti a lakhatását.
Elmondásuk szerint az adomány célja az, hogy stabilitást biztosítsanak számára ebben a rendkívül stresszes időszakban, és legyen egy hely, ahol újra talpra állhat.
A színészt nemrég kopaszra nyírt fejjel fotózták le Los Angeles-i otthona előtt bevásárlás közben. Szinte felismerhetetlennek tűnt ahhoz a szívtipróhoz képest, akinek a ’80-as években ismerték: sápadtnak és törékenynek látszott.
A TMZ cikkének megjelenése idején a GoFundMe-kampány már közel 24 000 dollárt (9 milió forint) gyűjtött össze.
