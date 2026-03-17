Gyászol Hollywood: Michael J. Fox még találkozhatott Matt Clarkkal a halála előtt

A Vissza a jövőbe rajongói gyászolnak: meghalt Matt Clark, a filmsorozat ikonikus mellékszereplője. A színész a halála előtt azonban még részt tudott venni a filmsorozat nagy újraegyesülésén, ahol utoljára találkozhatott jó barátjával, Michael J. Fox-szal.

Michael J. Fox Matt Clark-kal együtt ünnepelte a Vissza a jövőbe 40. évfordulóját

Sokkoló hír rázta meg Hollywoodot! A Vissza a jövőbe filmek ikonikus mellékszereplője elhunyt. Matt Clark halála előtt nem sokkal azonban még találkozhatott régi jó barátjával, Michael J. Fox-szal. A TMZ beszámolói szerint a sztár egyik utolsó nyilvános megjelenése az volt, amikor tavaly részt vett egy találkozón a Dallas Fan Expón, ahol megünnepelték a Vissza a jövőbe 40. évfordulóját. A találkozó különösen jelentőségteljesnek bizonyult, hiszen ez volt az utolsó alkalom, amikor a két színész személyesen láthatta egymást.

Matt Clark-ot leginkább a Vissza a jövőbe III című filmből ismerheti a közönség

Matt Clarkot leginkább a Vissza a jövőbe 3 című filmből ismerhette a közönség, ő játszotta a mogorva kocsmárost, Chestert a Hill Valley 1885-ös vadnyugati változatában. Emellett pedig számos westernfilmben játszott és olyan legendás színészek mellett tűnt fel, mint Clint Eastwood vagy John Wayne. Matt Clark nem tartozott a klasszikus értelemben vett hollywoodi sztárok közé, inkább az a karakterszínész volt, akinek az arcát mindenki felismeri, de a nevét kevesebben tudják azonnal felidézni. Pályafutása azonban így is rendkívül gazdag.

Matt Clark halála

Matt Clark halálát a családja erősítette meg, akik szerint a színész a texasi otthonában hunyt el 89 éves korában, miután komplikációk léptek fel egy korábbi gerincműtétet követően. Sharon Mays a Variety magazinnak megerősítette, hogy a tragédia hátterében egy korábbi baleset állt, ami után ugyan hamar megoperálták, a beavatkozást követően viszont már nem tudott felépülni. A család szívszorító szavakkal búcsúzott Clarktól, „színészek színészének” írták le őt, aki imádta a szakmát, és elkötelezettséggel végezte munkáját, úgy, hogy közben nem érdekelte a hírnév. Közleményükben azt állt, hogy Matt Clark „úgy halt meg, ahogy élt: a saját feltételei szerint”.