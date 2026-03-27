Rá sem ismersz! Így néz ki manapság a Matilda sztárja

Nem meglepő, de a Mrs. Doubtfire és Matilda sztárja, Mara Wilson, most, 38 évesen teljesen másképp néz ki, mint amikor hatévesen a képernyőinken szerepelt.

Így néz ki most a Matilda sztárja, Mara Wilson Fotó: Tammie Arroyo / AFF-USA.COM / Northfoto

Mi történt a Matilda sztárjával?

Miután az 1993-as Mrs. Doubtfire című filmben a néhai, nagyszerű Robin Williams mellett szerepelt, gyorsan a '90-es évek gyereksztárjainak egyik legismertebb arcává vált Mara Wilson. Főszerepeket játszott a Csoda a 34. utcában című filmben, és természetesen a Matildában is. A 2000-es Thomas és a varázsvasút volt az utolsó nagyobb filmszerepe, mivel a fiatal színésznő ezután elvesztette érdeklődését a színészet iránt.

Wilson 2016-os memoárjában, a Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame-ben így írta:

Elegem volt a színészetből… Nem voltam annyira szenvedélyes, amennyire kellene, hogy ebben a szakmában tudjak maradni.

2023-ban második memoárjában elmondta, Hollywood „végzett vele”, és rajongói csalódottak voltak, mert nem volt olyan kedves, csinos és okos, mint ahogy elvárták tőle.

Azt hiszem, azt várták, hogy Matilda legyek... Ő csodálatos, de nem igazi

- mondta Wilson.

Hosszú ideig hatással voltak rá a hollywoodi elvárások: ha már nem vagy aranyos és szép, akkor értéktelen vagy. Ettől teljesen kiégett, mégsem tudott ekkor mit tenni ellene.

Sokkal zárkózottabb, szorongóbb, depressziósabb és cinikusabb lettem, és amikor ilyen vagy, nagyon nehéz szerepet kapni, mert egy meghallgatáson nyitottnak és őszintének kell lenned.

Amikor mentális egészsége romlani kezdett, apja tanácsára szünetet tartott, és saját fogalmai szerint kezdte el meghatározni magát és életét.

Mara (elől) a Mrs Doubtfire című film főszereplői közt Fotó: KPA Honorar und Belege

Hol van most Mara Wilson?

Wilson 2005-ben végzett az Idyllwild Művészeti Akadémián, majd 2009-ben képzőművészeti alapdiplomát (BFA) szerzett a New York-i Egyetem Tisch Művészeti Iskolájában. Ma a könyvírás mellett esszékhez, színdarabokhoz és különféle médiumokhoz is közreműködik. Hangoskönyveket narrál, és olyan animációs sorozatok szereplőit is szinkronizálta, mint a Hős6os: A sorozat és a BoJack Horseman.

Nemrég közösségi médiában reagált azokra a kommentekre, amelyek szerint „ugyanúgy néz ki, mint kicsinek”:

Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy fiatalabbnak nézek ki, mint amilyen vagyok, ami a harmincas éveid vége felé mindenképpen bók. Részben genetikai eredetű, részben pedig a dohányzás és alkoholmentes életmód, a rendszeres fényvédő használata is közrejátszik, és persze vannak filterek is, legyünk őszinték.

(LadBible)