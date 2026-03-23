Kelly Osbourne szakított a vőlegényével: a gyász eluralkodott az életén

Kelly Osbourne és vőlegénye, Sid Wilson állítólag felbontották az eljegyzésüket mindössze hét hónappal azután, hogy a férfi megkérte a nő kezét édesapja, Ozzy Osbourne utolsó koncertjén.

Kelly Osbourne az édesapja halála után nehéz időszakon ment keresztül / Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Kelly Osbourne a gyász miatt nem tud a kapcsolatára koncentrálni

A döntés hátterében többek között az állhat, hogy Kelly nehezen dolgozza fel édesapja, Ozzy Osbourne halálát, amely nem sokkal az eljegyzésük után következett be.

A 41 éves Kelly és a 49 éves Sid története évtizedekre nyúlik vissza, először 27 évvel ezelőtt találkoztak, és kapcsolatukból egy hároméves kisfiuk is született. Az eljegyzésre Ozzy Osbourne utolsó koncertjén került sor 2025 júliusában.

A bennfentesek szerint a pár már egy ideje nehézségekkel küzdött, és bár igyekeztek megmenteni a kapcsolatukat, különösen a gyermekük miatt, végül arra jutottak, hogy a különválás jelenti a legjobb megoldást. Kelly számára az elmúlt időszak különösen megterhelő volt, ezért most elsősorban saját magára és az anyaságra szeretne koncentrálni.

Kapcsolatuk hosszú barátságból alakult szerelemmé, még akkor ismerkedtek meg, amikor Wilson zenekara, a Slipknot fellépett az Ozzfesten, amelyet Kelly szülei alapítottak. A páros 2022-ben vállalta fel nyilvánosan, hogy a barátságuk romantikus fordulatot vett.

Kelly még korábban megosztott egy képet a férfiről az Instagramján, és ezt írta:

23 évnyi barátság után el sem hiszem, hová jutottunk. Te vagy a legjobb barátom, a lelki társam, és annyira szerelmes vagyok beléd, Sidney George Wilson.

A pár legutóbb februárban jelent meg együtt a Grammy-díjátadó vörös szőnyegén

- írja a Mirror.