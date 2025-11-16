Ozzy Osbourne eltitkolt lánya minden vizsgálatot vállal

Ozzy Osbourne halála óta nincs nyugalma a családnak. Egy nő köröm-, haj- és vérmintát küldött az özvegynek, Sharon Osbourne-nak, hogy bizonyítsa ő a rocklegenda eltitkolt lánya.
A Sötétség hercegének halála óta gyászba borult a rockvilág, a család pedig igyekszik csendben feldolgozni a veszteséget, ám erre a békére most egy egészen vad történet csapott le. Egy ismeretlen nő ugyanis azt állítja, hogy ő Ozzy Osbourne eltitkolt lánya, és ennek bizonyítására egy bizarr csomagot küldött Sharon Osbourne-nak, benne a hajszálaival, a vérével és a levágott körömdarabjaival. A nő levelében leírta, hogy készen áll a DNS-teszt elvégzésére, mert szerinte 'minden kétséget kizáróan' bebizonyítható, hogy a Black Sabbath frontembere az édesapja. A csomag tartalma azonban még a botrányokhoz szokott Osbourne családot is sokkolta.
Sharon Osbourne Ozzy Osbourne mellett évtizedeken keresztül rengeteg botrányt kezelt, de nem titkolja, hogy most nagyon megdöbbent a csomag tartalmán. Állítása szerint az ismeretlen nő rendkívül kitartó, és 'szinte könyörög', hogy a család csináltasson DNS-tesztet. Sharon Osbourne próbál higgadt maradni, de bevallotta, hogy a gyász kellős közepén ez a helyzet különösen fájdalmas, hiszen a férje halála óta a napok egyre nehezebbek számára:
Utálok egy üres szobába belépni. Fáj belegondolni, hogy nincs többé.
Kelly Osbourne a család podcast műsorában, a The Osbournes-ban, elárulta, hogy Ozzy halála után eleinte anyja közelében maradt:
Az első két hónapban veled aludtam, hogy ne legyél egyedül. De aztán úgy éreztem, hogy szükséged van egy kis térre.
Ozzy Osbourne gyerekeit is sokkolta a szokatlan csomag. Kelly úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy az utóbbi hetekben tényleg rengeteg bizarr üzenetet kaptak, de ez viszi a prímet:
Egy köröm, egy kis vér, hajszálak voltak, mert ő teljesen meg van győződve arról, hogy ő apa gyermeke.
Állítása szerint ő és testvére próbálnak humorral védekezni a döbbenet ellen. Jack Osbourne félig nevetve, félig hitetlenkedve azt mondta:
Szuper! Van egy új testvérünk? Még jó, hogy küldött körmöt is… pont erre vártunk.
