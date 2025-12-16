Sharon Osbourne megrázó vallomást tett: Csak ezért nem lett öngyilkos férje halála után

Sharon Osbourne őszinte és sokkoló vallomással állt a nyilvánosság elé. Ozzy Osbourne özvegye elárulta, miért nem tartotta be azt az asszisztált öngyilkossági megállapodást, amelyet évekkel korábban férjével kötöttek.

Sharon Osbourne és Ozzy Osbourne évekkel korábban asszisztált öngyilkossági megállapodást kötöttek egymással

Sharon Osbourne öngyilkos paktuma

Sharon Osbourne a Piers Morgan Uncensored című műsorban december 10-én, szerdán megrázó vallomást tett arról, hogy miért nem lett öngyilkos férje, Ozzy Osbourne halála után, holott erről korábban egyezséget kötöttek. Sharon Osbourne az interjúban elárulta, hogy döntésének legfőbb oka három gyermeke, Aimee, Kelly és Jack Osbourne volt. Elmondása szerint nem tudta volna feldolgozni azt a gondolatot, hogy a saját halálával olyan lelki terhet ró rájuk, amely egész életükön át elkísérné őket.

Egyszerűen csak Ozzyval mentem volna. De ők... hihetetlenül, egyszerűen csodálatosak voltak velem, mindhárman.

Sharon Osbourne gyerekei - Aimee, Kelly és Jack - miatt nem lett öngyilkos Ozzy halála után

Egy esemény is változtatott az álláspontján

Egy különösen megrázó élményt is felidézett ezzel kapcsolatban. Korábban egy mentális egészséggel foglalkozó intézményben találkozott két fiatal nővel, akiknek mindkét szülője öngyilkos lett. Sharon Osbourne szerint a lányok fájdalma és lelki sérülése olyan mély volt, hogy akkor döbbent rá igazán, milyen következményei lehetnek egy ilyen döntésnek. Ez az élmény pedig alapjaiban változtatta meg a hozzáállását az asszisztált öngyilkossághoz.

Évekkel ezelőtt, amikor idegösszeroppanásom volt, egy kis intézetbe mentem, hogy segítsenek rajtam. Ott volt két lány. Nem ismerték egymást, de mindketten ott voltak, mindkettőjük anyja öngyilkos lett. Láttam, milyen állapotban voltak ezek a fiatal nők, és hogy ez milyen hatással volt az életükre, és azt gondoltam, hogy soha, soha, soha nem tennék ilyet a gyerekeimmel.

Ozzy Osbourne özvegye bár továbbra is hisz az egyéni döntés jogában, saját életére vonatkozóan végül a családi felelősséget és az anyai szerepet helyezte előtérbe.

Ozzy Osbourne, a Sötétség hercege, 2025. július 22-én halt meg

Sharon Osbourne és Ozzy Osbourne öngyilkossági megállapodása

Sharon Osbourne és Ozzy Osbourne már évekkel ezelőtt nyíltan beszéltek arról, hogy egy úgynevezett asszisztált öngyilkossági megállapodás köti össze őket. Az özvegy egy korábbi memoárjában írta le, hogy abban az esetben, ha valamelyikük súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel vagy demenciával élne, közösen döntenének életük befejezéséről. A terv szerint Svájcban, a Dignitas szervezet segítségével vetettek volna véget az életüknek, mert mindketten hittek abban, hogy az embernek joga van dönteni saját sorsáról. A Sötétség Hercege korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szeretne kiszolgáltatott állapotban, méltóság nélkül élni. Amikor azonban Ozzy Osbourne halála bekövetkezett, Sharon Osbourne nem követte a korábban megfogalmazott tervet.