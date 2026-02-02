A Grammy 2026 nemcsak a zenei teljesítményekről szólt, hanem egy szívszorító családi pillanatról is, amely az egész világot megérintette. Sharon Osbourne, valamint gyermekei, Kelly és Jack Osbourne könnyeikkel küszködve nézték végig az Ozzy Osbourne tiszteletére rendezett emlékműsort.

Grammy 2026 gála egyik nyertese, Yungblud beszédében Ozzy Osbourne-nak mondott köszönetet

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Grammy 2026: Ozzy Osbourne özvegye végigzokogta a gálát

A Grammy 2026 eseményei már jóval a hivatalos díjátadó előtt érzelmes fordulatot vettek. Ozzy Osbourne özvegye és közös gyermekeik - Kelly és Jack - a Pre-Grammy gálán feketébe öltözve jelentek meg, mintha már ezzel is előrevetítették volna az este súlyát. A kamerák előtt látható volt, hogy a család egymásból merít erőt, miközben tudták, hogy hamarosan egy egész világ előtt kell majd szembenézniük az őket ért veszteséggel. Sharon Osbourne, aki évtizedeken át nemcsak Ozzy Osbourne felesége, hanem menedzsere és legfőbb támasza is volt, láthatóan megviselt állapotban érkezett. Éppen ezért Kelly és Jack végig mellette maradtak, miközben a sajtó minden rezdülésüket figyelte.

Sharon Osbourne csak gyermekeire támaszkodva tudta végigcsinálni a gálát

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

A Grammy-gála legmeghatóbb pillanata

A Grammy-díjátadó egyik legmeghatóbb pillanata egyértelműen az 'In Memoriam' blokk volt, ahol Ozzy Osbourne előtt is tisztelegtek. A színpadon a legendás zenészek egy csapata - Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan és Slash - együtt adták elő a Black Sabbath ikonikus dalát, a War Pigs-et, miközben a kivetítőn Ozzy Osbourne pályafutásának emlékezetes pillanatai peregtek. A kamera mindeközben többször is a közönség soraiban ülő Osbourne családra fókuszált. Sharon Osbourne ekkor már nem tudta visszatartani könnyeit, gyermekeivel – Kelly-vel és Jack-kel – együtt sírva hallgatták az előadást.

Yungblud élete első Grammy-díjával távozott a Grammy 2026 gáláról

Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto

Yungblud és Sharon Osbourne közös pillanata

De a csúcspont talán mégis akkor volt, amikor kiosztották a Legjobb Rock előadás kategóriájának Grammy-díját. Ekkor ugyanis Yungblud Sharon Osbourne-t is felhívta maga mellé a színpadra, majd miután egymásba karoltak, a fiatal énekes könnyes szemmel mondta el, hogy Ozzy Osbourne zenéje segített neki megtalálni önmagát, és hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen dal előadásával és egy Grammy-díjjal tiszteleghet a Black Sabbath egykori frontembere előtt. Szavai közben a kamera végig Ozzy Osbourne özvegyére fókuszált, aki ekkor már zokogva, összetörten állt a színpadon a fiatal énekessel együtt.