Justin Timberlake belerokkan a turnéjába

Justin Timberlake épp Argentínában van, a világkörüli turnéja következő állomásán. Az énekes március 21-én lép fel Buenos Aires-ben, mint a dél-amerikai koncertjei közül az első állomáson. Az egykori N'Sync énekes azonban nagyon megviseltnek néz ki. Ősz szakálla és nyúzott arca miatt sokkal öregebbnek tűnik valódi koránál.

Justin Timberlake belefáradt a turnézásba (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Justin Timberlake világkörüli turnéja egy éve kezdődött el, és még több hónap van hátra belőle. A minap a rajongók kiszúrták, ahogy az énekes a híres steakhouse-ba, a Don Julio-ba látogat és észrevették, hogy nagyon nincs jó állapotban. Nyúzott arca és ősz szakálla miatt sokkal öregebbnek nézett ki a koránál. Az egykori N'Sync énekes azért ment az éttermbe, mert úgy érezte, szüksége van egy kis kikapcsolódásra, ugyanis kezd teljesen kiégni a turnézásban. Hiányzik neki a családja, és nem bírja a sok éjszakázást sem. Jessica Biel férje láthatóan kezd belefáradni a turnézásba, régóta is tart a világjárás, illetve nem úgy sikerült neki eddig a turné, ahogy azt elképzelte.

A rajongók nem kíváncsiak az új Justinra

A világkörüli turné első számú feladata az lett volna, hogy Justin Timberlake reklámozza az új albumát, az Everything I Thought It Was-t. Ez az énekes hatodik albuma, ám ezzel most nem aratott akkora sikert. A rajongói, akik ellátogatnak a koncertjeire, csak a régi számaira kíváncsiak és csak szeretnének kicsit nosztalgiázni, Justin Timberlake azonban inkább az új számait erőlteti és azokat énekli a koncerteken. Ez az ellentmondás annyira kellemetlenné vált, hogy legutóbbi koncertjén, amikor Justin Timberlake kérte a rajongókat, hogy énekeljék vele új számát, akkor a tömeg egyszerűen nem tudta a dalszöveget. A kínos szituáció nagyon megviselte az énekest és azóta is próbálja kiheverni a rossz élményt.

Elátkozták a Justin Timberlake turnét

Ha ez nem lenne elég, a tavalyi koncertek ideje alatt az énekes tele volt botrányokkal. Először is a halloweeni fellépését le kellett mondania, mivel hörghurut és gégegyulladása volt, a másik koncertjét a hátsérülése miatt kellett elhalasztani. Továbbá ittas vezetésért is letartóztatták. De nemcsak a kihágás miatt emeltek ellene vádat, hanem mert leállt alkudozni a járőrrel. Tavaly júniusban azonban Justin Timberlake elfogadta a vádalkut, és nem került börtönbe. A tavalyi nehézségek és az új albuma bukása lelkileg tönkretették az énekest. Justin Timberlake-nek azonban nincs ideje pihenni. Még sok koncertje van hátra, addig pedig muszáj kitartania.