Jenna Ortega szemöldök nélkül, melleket villantva csábít: itt vannak a Golden Globe legszexibb bombázói – Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 08:32 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 09:04
Az idei év sem maradhatott el az Oscar előszobája nélkül. A Golden Globe 2026-os gálája rengeteg meglepetést és borítékolható győzelmet tartogatott, ám a filmek mellett ezúttal is legalább akkora figyelmet kaptak a csilivili szettek is, melyekből aztán nem volt hiány.
Örökös-Tóth Lajos
Vasárnap este (magyar idő szerint hétfő hajnalban) ismét összegyűlt egész Hollywood, hogy együtt ünnepeljék meg a múlt év filmes és tévés produkcióit, elképesztő alakításait, hogy aztán kiosszák a megérdemelt Aranyglóbuszokat. A meglepetésekkel teli Golden Globe-gála előtt azonban minden a szemkápráztató ruhakölteményeket felvonultató vörös szőnyeges bevonulásról szólt, mely idén is rengeteg bevállalós szettet tartogatott.

83rd Golden Globes awards - Los Angeles
Jennifer Garner a Golden Globe 2026-os gáláján is elbűvölt mindenkit (Fotó: PA)

Feketébe borult Hollywood a 2026-os Golden Globe-on

Amellett, hogy a Golden Globe a film- és tévévilág egyik legfontosabb eseménye minden évben, a divat is nagyon fontos része ennek az estének. Hiszen míg a színészek és rendezők az Aranyglóbuszért, addig a világ legmenőbb divattervezői pedig azért versengnek, hogy ők öltöztethessék fel kedvenceinket a gálára, melyre az egész világ figyel. Így a Golden Globe nem csak a filmeseknek igazi presztízskérdés. Bár a díjátadó történelmében még így is akadnak jócskán fatális mellényúlások, ezekben nem bővelkedett az idei gála, melynek az egységben az erő lehetett a jelmondata.

83rd Golden Globes awards - Los Angeles
Jenna Ortega Golden Globe-ra választott, kivágott, fekete dresszétől majdnem lángra kapott a gála vörös szőnyege (Fotó: PA)

Noha bőven akadtak kivételek, az igen szembetűnő, hogy a sztárok összebeszélek egymással, és egy fekete partit rendeztek az idei évi Golden Globe-ra. A Wednesday bombázója, Jenna Ortega, a CANAL+-on balerináskodó Ana de Armas, az Egyik csata a másik után díjnyertes szexikonja, Teyana Taylor, de még a Wicked szépsége, Ariana Grande is sötét dresszben vonult fel a vörös szőnyegre.

@hollywood.style golden globes 2026 looks part 2! #goldenglobes #selenagomez #ellefanning #leightonmeester #katehudson ♬ son original - RUNWAYV_

A Golden Globe 2026-os gálájának legbevállalósabb dresszeit tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Actress Teyana Taylor and actor Oscar Isaac attend the 37th Annual Palm Springs International Film Festival Awards held at the Palm Springs Convention Center.
Galéria: Kivillanó keblek, meghökknető meztelenkedések: Íme, a 2026-os Golden Globe legdurvább dresszei
1/9
Jennifer Lopez ismét bebizonyította: Lehet ő akárhány éves és bármit magára ölthet, mindig ő viszi a prímet

