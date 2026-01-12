Jenna Ortega szemöldök nélkül, melleket villantva csábít: itt vannak a Golden Globe legszexibb bombázói – Fotók

Vasárnap este (magyar idő szerint hétfő hajnalban) ismét összegyűlt egész Hollywood, hogy együtt ünnepeljék meg a múlt év filmes és tévés produkcióit, elképesztő alakításait, hogy aztán kiosszák a megérdemelt Aranyglóbuszokat. A meglepetésekkel teli Golden Globe-gála előtt azonban minden a szemkápráztató ruhakölteményeket felvonultató vörös szőnyeges bevonulásról szólt, mely idén is rengeteg bevállalós szettet tartogatott.

Jennifer Garner a Golden Globe 2026-os gáláján is elbűvölt mindenkit (Fotó: PA)

Feketébe borult Hollywood a 2026-os Golden Globe-on

Amellett, hogy a Golden Globe a film- és tévévilág egyik legfontosabb eseménye minden évben, a divat is nagyon fontos része ennek az estének. Hiszen míg a színészek és rendezők az Aranyglóbuszért, addig a világ legmenőbb divattervezői pedig azért versengnek, hogy ők öltöztethessék fel kedvenceinket a gálára, melyre az egész világ figyel. Így a Golden Globe nem csak a filmeseknek igazi presztízskérdés. Bár a díjátadó történelmében még így is akadnak jócskán fatális mellényúlások, ezekben nem bővelkedett az idei gála, melynek az egységben az erő lehetett a jelmondata.

Jenna Ortega Golden Globe-ra választott, kivágott, fekete dresszétől majdnem lángra kapott a gála vörös szőnyege (Fotó: PA)

Noha bőven akadtak kivételek, az igen szembetűnő, hogy a sztárok összebeszélek egymással, és egy fekete partit rendeztek az idei évi Golden Globe-ra. A Wednesday bombázója, Jenna Ortega, a CANAL+-on balerináskodó Ana de Armas, az Egyik csata a másik után díjnyertes szexikonja, Teyana Taylor, de még a Wicked szépsége, Ariana Grande is sötét dresszben vonult fel a vörös szőnyegre.