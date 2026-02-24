Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Lady Gaga után Winona Ryderrel robban be a Wednesday új évada: más világsztár is érkezik – Mutatjuk!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 17:25
Mókás bejelentővideóban derültek ki a Netflix imádott gót sorozatának új szereplői. A Wednesday harmadik évadának munkálatai megkezdődtek, mutatjuk az új szereplőket!
Bors
A szerző cikkei

Bivalyerős szereposztással tér vissza mindenki kedvenc kis keserűsége. A Wednesday 3. évada a napokban kezdett el forogni, így a stáb kiadott egy bejelentő videót, amelyből kiderült, kik lesznek a széria új szereplői. A Netflix Tim Burton-sorozatának új szereplői között a direktor egyik régi múzsája is helyet kapott, aki az utóbbi 10 évet a Stranger Things szürreális világában töltötte. Természetesen a címszerepben újra Jenna Ortegát láthatjuk, és a két táncoló szakács a rövid videóban bemutatja a visszatérő fogásokat és az új ínyencségeket, vagyis a szereplőket a széria étlapján.

Wednesday
Winona Ryder Wednesday-ben való feltűnése elkerülhetetlen volt (Fotó: Nina Prommer)

A Netflix Wednesday sorozatához csatlakozott Winona Ryder

Bizony, az 55 éves színésznőről pár hete még azt írtuk, hogy a Stranger Things fináléja után úgy tűnik, munkanélküli, ugyanis nem volt egyetlen előjegyzése sem. Nos, nagyobbat nem is tévedhettünk: csupán az egyik sikersorozatból ment át a másikba, ugyanis újfent együtt dolgozik Tim Burtonnel, akivel közel 40 éve forgattak először együtt a Beetlejuice című filmben. 

Ryder egy Tabitha nevű karaktert alakít, azonban a figuráról még nem tudni többet, mindenesetre a rajongók már vadul megkezdték a találgatásokat. A másik nagy szám most már hivatalos – hónapokig csak lebegtették –, hogy Wednesday pszichopata nagynénje, Ophelia szerepében Eva Green látható, aki szintén dolgozott már együtt Burtonnel az Éjsötét árnyék, a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei és a Dumbó című filmekben. Új szereplőként érkezik a fiatal tehetség, Oscar Morgan, Atticus szerepében, valamint a legendás, 84 éves Chris Sarandon Balthazar szerepében.

Jenna Ortega jövőre tér vissza Wednesday szerepében (Fotó: Netflix)

A széria eredeti szereplői közül visszatér az Oscar-díjas Catherine Zeta-Jones Morticiaként, Luis Guzmán Gomezként és Joanna Lumley Wednesday nem mindennapi nagyijaként. A tiniszereplők között újra ott lesz Emma Myers és a Hyde-ot alakító Hunter Doohan, dacára annak, hogy sokáig kérdőjeles volt a visszatérése a Jenna Ortegával kapcsolatos, állítólagos féltékenységi pletykák miatt.

A forgatás a hírek szerint megkezdődött Írországban. A Netflix ismét 8 epizódot rendelt Tim Burtontől, aki év végéig dolgozik a szérián. A premier valamikor 2027-ben várható, de addig is, akinek hiányzik a rekordnézettségű széria, az az első két évadot megnézheti a Netflix kínálatában.

 

 

 

