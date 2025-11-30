Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszületett Vanessa Hudgens második gyermeke - fotó

Vanessa Hudgens
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 11:20
High School MusicalCole Tuckerkórházgyerekszületés
A High School Musical sztárja óriási örömhírt osztott meg rajongóival. Vanessa Hudgens kórházi fotóval tudatta, hogy megszületett második gyermeke.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Vanessa Hudgens Instagram oldalán óriási örömhírt posztolt. A High School Musical sztárja egy kórházi fotóval jelentette be, hogy megszületett a második közös gyermeke Cole Tuckerrel. 

Vanessa Hudgens kórházi fotóval osztotta meg az örömhírt, megszületett a második gyermeke
Vanessa Hudgens kórházi fotóval osztotta meg az örömhírt, megszületett a második gyermeke
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Mit tudunk eddig Vanessa Hudgens magánéletéről?

  • Vanessa Hudgens férje Cole Tucker, korábbi profi baseballjátékos, akivel 2023 decemberében házasodott össze
  • Első gyermekük 2024 júliusában született, egy kisfiú, akinek nevét a pár nem hozta nyilvánosságra
  • A második baba érkezését 2025 júliusában jelentették be, egy közös Instagram fotóval
  • 2025. november 29-én a High School Musical Gabriellája bejelentette, hogy megszületett második gyermeke 

Megszületett Vanessa Hudgens második gyermeke

A High School Muscical sztárja második gyermekét köszöntötte férjével, Cole Tuckerrel. Vanessa Hudgens kórházi fotóval osztotta meg a gólyahírt, amihez azt írta:

Nos... megcsináltam. Újabb babám született!!! Micsoda őrült utazás a szülés. Nagy tisztelet minden anyának. Tényleg hihetetlen, mire képes a testünk ❤️

A bejelentés mellé csatolt fotón a 36 éves színésznő kórházi ágyban fekve, férje kezét fogva látható. A baba egészségi állapotáról, neméről és nevéről azonban egyelőre sem ő, sem férje nem közölt semmit.

Vanessa Hudgens a szülés nehézségeiről vallott

A bejelentést követően a közösségi média felrobbant az örömhírtől. Több híresség is gratulált, köztük Zoey Deutch és Mario Lopez is megosztotta szeretetét és jókívánságait a hozzászólásokban. A sok szeretet mellett azonban az is kiderült, hogy Vanessa Hudgens szülés közben milyen nehézségeket tapasztalt. A 36 éves High School Musical sztárja egy Instagram sztoriban osztotta meg rajongóival, hogy megrepedt egy ér a szemében, miközben a második gyermekét szülte. 

Vanessa Hudgens első gyermeke 2024 júliusában született
Vanessa Hudgens első gyermeke 2024 júliusában született
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

Vanessa Hudgens első gyermeke

A pár 2025. július 12-én egy közös posztban jelentette be, hogy úton van a második gyermekük. Az Instagram fotókon jól látható volt Vanessa Hudgens terhes pocakja, és a képekhez azt írták, hogy:

Második menet!!!

Ez pedig alig egy évvel azután történt, hogy 2024 júliusában megszületett Vanessa Hudgens és Cole Tucker első gyermeke, akinek a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu