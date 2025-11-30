Megszületett Vanessa Hudgens második gyermeke - fotó

Vanessa Hudgens Instagram oldalán óriási örömhírt posztolt. A High School Musical sztárja egy kórházi fotóval jelentette be, hogy megszületett a második közös gyermeke Cole Tuckerrel.
A High School Muscical sztárja második gyermekét köszöntötte férjével, Cole Tuckerrel. Vanessa Hudgens kórházi fotóval osztotta meg a gólyahírt, amihez azt írta:
Nos... megcsináltam. Újabb babám született!!! Micsoda őrült utazás a szülés. Nagy tisztelet minden anyának. Tényleg hihetetlen, mire képes a testünk ❤️
A bejelentés mellé csatolt fotón a 36 éves színésznő kórházi ágyban fekve, férje kezét fogva látható. A baba egészségi állapotáról, neméről és nevéről azonban egyelőre sem ő, sem férje nem közölt semmit.
A bejelentést követően a közösségi média felrobbant az örömhírtől. Több híresség is gratulált, köztük Zoey Deutch és Mario Lopez is megosztotta szeretetét és jókívánságait a hozzászólásokban. A sok szeretet mellett azonban az is kiderült, hogy Vanessa Hudgens szülés közben milyen nehézségeket tapasztalt. A 36 éves High School Musical sztárja egy Instagram sztoriban osztotta meg rajongóival, hogy megrepedt egy ér a szemében, miközben a második gyermekét szülte.
A pár 2025. július 12-én egy közös posztban jelentette be, hogy úton van a második gyermekük. Az Instagram fotókon jól látható volt Vanessa Hudgens terhes pocakja, és a képekhez azt írták, hogy:
Második menet!!!
Ez pedig alig egy évvel azután történt, hogy 2024 júliusában megszületett Vanessa Hudgens és Cole Tucker első gyermeke, akinek a nevét azóta sem hozták nyilvánosságra.
