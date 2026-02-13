„2 éves volt, mikor kijött a High School Musical” – Zac Efron új barátnőjén teljesen kiakadt az internet

Éppen 20 éve, hogy Zac Efron egy egész generáció szívébe énekelte be magát. A High School Musical Troy Boltonjának karrierjét azóta árgus szemmel követi a közönség, és ez a kettőzött figyelem a magánéletére is igaz. Utóbbi viszont lelkileg nagyon megviseli a színészt és annak párkapcsolatait is, a hölgyek nem is tudtak megmaradni mellette huzamosabb ideig. Ennek következtében Efron az utóbbi években már hermetikusan elzárta szerelmi életét a külvilágtól, így szinte semmit sem tudhattunk, kivel, mikor és hol randizgat az egykori Disney-szívtipró. Egészen mostanáig, ugyanis Zac Efront hosszas hiátus után ismét egy szemrevaló teremtés kísértében szúrták ki.

Zac Efron 2026-ban ismét az újságok hasábjaira került, miután 16 évvel fiatalabb barátnőt kerített magának (Fotó: RW)

Zac Efron is a fiatal lányokra bukik

Az elmúlt napokban sokak kedvenc Pókembere, Tobey Maguire is azzal került rivaldafénybe, hogy egy olyan fiatal lánnyal kapták lencsevégre, aki akár a lánya is lehetne. A 38 esztendős Zac Efron talált erre próbált rálicitálni, hiszen az elmúlt évek remeteéletét megszakítva ismét nyilvánosan mutatkozott egy hölgy társaságában. Ennek akár örülhettek is volna a Zac Efron-filmek és sorozatok fanatikusai, ám mikor megtudták, hogy az említett kisasszony mindössze 22 éves, megindult a kommentcunami:

Hány éves lehetett, mikor megjelent a High School Musical? Talán úgy kettő? Szerintem ez a korkülönbség nem kicsit para

– írta az egyik kommentelő az Instagramon.

A leányzó egyébként Angelina Green névre hallgat és énekesnőként keresi kenyerét. Efron új barátnőjelöltjét még 2017-ben ismerhette meg a közönség, mikor egy tehetségkutató színpadára lépett. Ekkor még csak 13 éves volt. Hasonlításképp Zac Efron ugyanebben az évben már Dwayne Johnson és Alexandra Daddario mellett feszített egy szál fürdőgatyában a Baywatch remake-jében, majdnem 30 évesen.

Zac Efron balesete előtt még teljesen másképp nézett ki, a Disney-sztár 2012-ben még így festett (Fotó: Briquet Nicolas)

Mi lett veled, Zac Efron?

Amellett, hogy a HSM sztárja lelki fronton is nehézségekkel küzd, és mind ez idáig igyekezett véka alatt tartani magánéletét (noha ez nem mindig sikerült neki), drasztikusan átformált külseje miatt sincs nyugta, hiszen emiatt is gyakran is felbukkant címlapokon.