Napvilágot látott a Harry Potter-sorozat új gyerekszínészeinek gázsija

Meglepő összegek kerültek napvilágra a készülő Harry Potter-sorozat gyerekszínészeinek fizetéséről. A frissen kiválasztott fiatal színészek már az első évadért is olyan gázsit kapnak, amely sok felnőtt színész számára is elérhetetlen, és ez még csak a kezdet.
A Harry Potter-univerzum újraéled egy nagyszabású televíziós sorozat formájában. A casting során több mint 32 ezer gyermek közül választották ki a főszereplőket, ami önmagában is jelzi, mekkora az előkészület ebben a grandiózus projektben. A kiválasztott három fiatal – akik Harry-t, Hermione-t és Ron-t alakítják majd – pedig nemcsak a hírnév kapujában állnak, hanem komoly anyagi sikerek előtt is. A The Sun értesülései szerint ugyanis mindhárom gyerekszínész körülbelül 500 ezer fontot, vagyis körülbelül 225 millió forintot keres majd az első évaddal. Ez epizódonként nagyjából 60 ezer fontos fizetést, vagyis körülbelül 27 millió forintot jelent, ami rendkívül magas összeg, különösen úgy, hogy többségük még a tinédzserkort sem érte el. A produkció ráadásul hosszú távra tervez: a Harry Potter-könyvek mind a hét részét feldolgoznák, ami akár 10 évig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy a most még kezdőnek számító gyerekszínészek fizetése a későbbiekben jelentősen növekedhet és 18 éves korukra akár multimilliomosok is lehetnek.
És bár a fizetések lenyűgözőek, nem szabad megfeledkezni a kihívásokról sem. A Harry Potter az egyik legismertebb és legkedveltebb franchise a világon, így az új szereplőknek nemcsak a történethez, hanem az elődök örökségéhez is fel kell nőniük. A rebootban a 12 éves skót gyerekszínész, Dominic McLaughlin alakítja majd Harry Potter-t, míg a 11 éves Arabella Stanton Hermione Granger-t, a 12 éves Alastair Stout pedig Ron Weasley-t. A gyerekszínészek számára ez különösen nagy kihívást jelent, hiszen életük egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat. A hirtelen jött hírnév, a médiafigyelem és a rajongói elvárások pedig mind komoly terhet rónak majd rájuk, pont úgy, ahogy a régi szereplőknél is.
A Harry Potter-sorozat új szereplői azonban nemcsak jelentős fizetéssel és nehézségekkel, hanem hatalmas lehetőséggel is indulnak. Az első évadért kapott félmillió fontos gázsi már önmagában is figyelemre méltó, de valójában az csak az első lépés lehet egy hosszú és jövedelmező pályán. Ha pedig a produkció beváltja a hozzá fűzött reményeket, ezek a fiatalok könnyen a következő évtized legnagyobb sztárjai közé emelkedhetnek. A kérdés már csak az, hogy képesek lesznek-e megbirkózni a sikerrel, és megismételni elődeik legendás karrierjét?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.