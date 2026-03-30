Napvilágot látott a Harry Potter-sorozat új gyerekszínészeinek gázsija

Meglepő összegek kerültek napvilágra a készülő Harry Potter-sorozat gyerekszínészeinek fizetéséről. A frissen kiválasztott fiatal színészek már az első évadért is olyan gázsit kapnak, amely sok felnőtt színész számára is elérhetetlen, és ez még csak a kezdet.

A Harry Potter-sorozat gyerekszínészei: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton és Alastair Stout

(Fotó: PA/Northfoto)

Mit kell tudni eddig a Harry Potter-sorozatról? A nagy sikerű Harry Potter- filmekből sorozat készül az HBO (Max) gyártásával

filmekből sorozat készül az gyártásával Minden évad egy könyvet fog feldolgozni, a projekt így akár 10 éven át is futhat

2026. március 25-én jelent meg a sorozat első hivatalos előzetese, ami rekordnézettséget produkált

J.K. Rowling executive producerként vesz részt a munkálatokban

executive producerként vesz részt a munkálatokban A sorozathoz több mint 32 ezer gyermek közül választották ki az új főszereplőket

Harry Potter-sorozat: ennyit keresnek az új gyerekszínészek

A Harry Potter-univerzum újraéled egy nagyszabású televíziós sorozat formájában. A casting során több mint 32 ezer gyermek közül választották ki a főszereplőket, ami önmagában is jelzi, mekkora az előkészület ebben a grandiózus projektben. A kiválasztott három fiatal – akik Harry-t, Hermione-t és Ron-t alakítják majd – pedig nemcsak a hírnév kapujában állnak, hanem komoly anyagi sikerek előtt is. A The Sun értesülései szerint ugyanis mindhárom gyerekszínész körülbelül 500 ezer fontot, vagyis körülbelül 225 millió forintot keres majd az első évaddal. Ez epizódonként nagyjából 60 ezer fontos fizetést, vagyis körülbelül 27 millió forintot jelent, ami rendkívül magas összeg, különösen úgy, hogy többségük még a tinédzserkort sem érte el. A produkció ráadásul hosszú távra tervez: a Harry Potter-könyvek mind a hét részét feldolgoznák, ami akár 10 évig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy a most még kezdőnek számító gyerekszínészek fizetése a későbbiekben jelentősen növekedhet és 18 éves korukra akár multimilliomosok is lehetnek.

Hatalmas nyomás a fiatal szereplőkön

És bár a fizetések lenyűgözőek, nem szabad megfeledkezni a kihívásokról sem. A Harry Potter az egyik legismertebb és legkedveltebb franchise a világon, így az új szereplőknek nemcsak a történethez, hanem az elődök örökségéhez is fel kell nőniük. A rebootban a 12 éves skót gyerekszínész, Dominic McLaughlin alakítja majd Harry Potter-t, míg a 11 éves Arabella Stanton Hermione Granger-t, a 12 éves Alastair Stout pedig Ron Weasley-t. A gyerekszínészek számára ez különösen nagy kihívást jelent, hiszen életük egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat. A hirtelen jött hírnév, a médiafigyelem és a rajongói elvárások pedig mind komoly terhet rónak majd rájuk, pont úgy, ahogy a régi szereplőknél is.