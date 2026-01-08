"Egyfajta menekülés volt" – Tönkretették a Harry Potter gyönyörű sztárját: gyalázat, amit vele műveltek

A Harry Potter filmsorozat egykori sztárja, Katie Leung 38 évesen őszintén beszélt arról, milyen hatással volt rá a gyerekként megszerzett világhírnév. A színésznő elárulta, hogy a Cho Chang szerepével járó siker nemcsak örömet, hanem súlyos lelki terheket is jelentett számára. A hirtelen jött figyelem, az online kritikák és a nyilvános elvárások szinte elárasztották, ami hosszú időre rányomta a bélyegét az önképére, a karrierjére és a magánéletére is.

Harry Potter filmsorozat Cho Chang-ja számára rendkívül megterhelő volt a hirtelen jött hírnév (Fotó: Murray Close / Northfoto)

A Harry Potter sztárja szívszorító vallomást tett

Katie Leung mindössze 16 éves volt, amikor megkapta Cho Chang szerepét a világsikerű Harry Potter filmsorozatban. Bár sokak számára ez egy beteljesült álomnak tűnhetett, a színésznő visszaemlékezése szerint a hirtelen jött hírnév rendkívüli terhet rótt rá. A 38 éves színésznő a The Guardian-nak bevallotta, hogy akkoriban még nem rendelkezett azokkal az érzelmi eszközökkel, amelyekkel kezelni tudta volna a rá nehezedő nyomást. Kezdetben ugyan a forgatás felszabadító élményt jelentett számára, különösen azért, mert nem érezte jól magát az iskolában. Idővel azonban a folyamatos figyelem és a reflektorfény komolyan megviselte az önbizalmát:

Az elejétől fogva nyomasztó volt. Az a kor, amikor még bizonytalan vagy, és máris a reflektorfényben állsz, a legkevésbé sem volt könnyű. Akkoriban nagyon jól éreztem magam. Azt gondoltam: 'ez más, mint az iskola', és én tényleg nem szerettem az iskolát. Szóval ez egyfajta menekülés volt. Még mindig próbálom megérteni, hogy ez hogyan hatott rám.

Katie Leung alakította Harry Potter első szerelmét a filmsorozatban (Fotó: Davidson/GoffPhotos.com / Northfoto)

Online kritikák és rasszista támadások árnyékában

Katie Leung elmondta, hogy a Harry Potter filmsorozat által szerzett hírnév árnyoldalai közé tartozott az intenzív online jelenlét is. Állítása szerint fiatalon gyakran rákeresett saját nevére az interneten, és rendszeresen szembesült róla szóló véleményekkel, kommentekkel. Ezek között pedig nemcsak kritikák, hanem kifejezetten bántó, rasszista megjegyzések is voltak. A színésznő szerint ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és jelentősen rombolták az önértékelését. Az internet akkoriban még kevésbé volt szabályozott tér, így a negatív hangok gyakran következmények nélkül terjedhettek. A Harry Potter sztárja később úgy nyilatkozott, hogy mindez hosszú időre visszahúzódóvá és túlzottan önkritikussá tette.