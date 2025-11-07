"Hollywoodi válás áldozataivá válhatnak" – válságban Gwen Stefani és Blake Shelton házassága?

Úgy tűnik, Gwen Stefani és Blake Shelton kapcsolata tényleg a vége felé közeledik.

Gwen Stefani és Blake Shelton kapcsolatának akármikor vége lehet

Fotó: Profimedia / Hot magazin

Shelton már májusban jelezte, hogy valami nincs rendben, amikor négy év után kiadta új albumát, For Recreational Use Only címmel. A lemezen helyet kapott egy közös duett is feleségével, a Hanging On, amely sokak szerint kendőzetlenül mesél a házasságuk nehézségeiről.

Az énekes akkor úgy nyilatkozott, hogy a dal olyan emberekről szól, akik szakítottak, de még mindig próbálnak együtt maradni, majd sietve hozzátette, hogy természetesen nem róluk szól. A magyarázat azonban nem volt elég ahhoz, hogy megnyugtassa a rajongókat, akik hónapok óta találgatják, mi történhetett a sztárpár között.

Gwen Stefani és Blake Shelton kapcsolata már nem a régi

Míg korábban gyakran látták őket együtt, az utóbbi időben alig mutatkoznak nyilvánosan. Egy bennfentes forrás szerint:

Gwen és Blake mostanában rengeteg időt töltenek külön.

A két énekes tíz éve szeretett egymásba, miután Shelton elvált feleségétől, Miranda Lamberttől, és Gwen lezárta házasságát Gavin Rossdale-lel. A közös szívfájdalom hozta őket közelebb egymáshoz, miközben mindketten a The Voice zsűritagjai voltak. Négy éve mondták ki a boldogító igent egy számukra különleges kápolnában.

A The Voice jót tett a házasságuknak, hiszen szakmailag is összekötötte őket

- mondta a közeli ismerős.

Áprilisban Gwen még megosztott egy családi fotót az Ozarks-hegységben tett kiruccanásukról, ahol Blake is velük tartott, valamint három fia az első házasságából: a 19 éves Kingston, a 17 éves Zuma és a 11 éves Apollo. Nyáron kedves üzenetekkel köszöntötte férjét apák napján, a 49. születésnapján és házassági évfordulójukon, de azóta azonban feltűnően csendes a közösségi médiában.

A rajongók, akik hozzászoktak a pár nyilvános szerelmi gesztusaihoz, vörös szőnyeges megjelenéseihez és játékos közös posztjaihoz, most értetlenül figyelik a visszafogottságot - írja az AOL.

Ők ketten annyira különbözőek, és ez most kezd igazán feltűnni nekik. Félő, hogy Blake és Gwen egy újabb hollywoodi válás áldozatai lesznek, pedig ez az utolsó dolog, amit bármelyikük is szeretne

- vallotta be a forrás.