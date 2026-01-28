Ez lett a sorsa Gene Hackman 6 millió dolláros ingatlanjának

Gene Hackman ikonikus Santa Fe-i otthona, ahol a legendás színész és felesége, Betsy Arakawa tragikus körülmények között hunyt el, rekordgyorsasággal talált új tulajdonosra. Az ingatlan mindössze 11 nappal a piacra kerülése után függőben lévő, azaz eladás alatt álló státuszba került, annak ellenére, hogy sok potenciális vevőt visszatarthatott volna a tény, hogy a ház egykori tulajdonosai ott vesztették életüket. A luxusingatlant közel 6,25 millió dollárért kínálták eladásra.

Gene Hackman 6,25 millió dollár értékű ingatlanját mindössze 11 nap alatt adták el

(Fotó: MICHAEL FERGUSON/Northfoto)

Gene Hackman 6 millió dolláros ingatlanja szinte azonnal elkelt

Lassan egy év telt el azóta, hogy 2025 februárjában saját otthonukban találtak rá Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa holttestére. A történtek után az ingatlant teljesen kiürítették, a személyes tárgyakat eltávolították, és professzionális előkészítés után eladásra kínáltak. Majd mindössze 11 nappal a meghirdetés után eladásra is került. A 6 millió dollár értékű luxusingatlannal kapcsolatos felgyorsult események még az ingatlanpiaci szakértőket is meglepte. És bár az eladás még nem zárult le teljesen, az ingatlan függőben lévő státusza azt jelzi, hogy az üzlet a végső fázisba lépett, vagyis az eladó elfogadta a vevő ajánlatát, és a végső lépéseket a hivatalos adásvétel lezárása előtt végzik el. Tara S Earley, aki a Sotheby's-nél dolgozik, szintén megerősítette a hírt, véleménye szerint a nagy értékű ingatlan gyors értékesítése annak volt köszönhető, hogy a ház egyedisége, elhelyezkedése és építészeti értékei felülírták a múltbeli eseményekkel kapcsolatos esetleges fenntartásokat.

Gene Hackman hagyatéka is rekordáron kelt el

(Fotó: Billy Tompkins/Northfoto)

Gene Hackman különleges otthona

Gene Hackman évtizedeken át Santa Fe közelében élt feleségével, Betsy Arakawa-val. Az ingatlant a kilencvenes évek végén vásárolta meg, majd jelentősen átalakította. A birtok több épületből áll: egy főépületből, vendégházból és egy különálló műteremből. A ház belső tereit világos, tágas helyiségek, egyedi fa- és kőburkolatok, könyvtárszoba, iroda, valamint nagyméretű nappalik jellemzik. A panorámás kilátás, a természet közelsége és a hatalmas telek igazi visszavonulást biztosított a színész számára.