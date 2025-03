Hátborzongató testkamerás felvételek kerültek elő Gene Hackman helyszínelésénél

Hátborzongató testkamerás felvételek kerültek elő arról a pillanatról, amikor a rendőrség helyszínelést végzett az Oscar-díjas színész otthonában. Gene Hackman és Betsy Arakawa holtteste mumifikálódott állapotban volt, mikor rátaláltak a hatóságok. A rendőrségi felvételeken kihallható, hogy egy szemtanú azt mondja épp a rendőröknek, hogy 'valami nincs rendben'.

Gene Hackman halálának helyszíneléséről készült testkamerás felvételek kerültek elő. (Fotó: ED GELLER / Northfoto)

Újabb rendőrségi felvétel került elő Gene Hackman halálával kapcsolatban

Február 26-án holtan találták meg az Oscar-díjas színészt és feleségét otthonukban, Santa Fe-ben. Gene Hackman és Betsy Arakawa rejtélyes halála ügyében nyomozást indítottak. A két holttest már mumifikálódott, amikor rájuk talált két gondnok, akik jöttek végezni a munkájukat. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor haltak meg. De nagy valószínűséggel Betsy Arakawa halt meg előbb, hantavírusban, amíg Gene Hackman rá több napra szívmegállásban. Most pedig újabb rendőrségi felvételek kerültek elő. A testkamerás felvételeken jól hallható, ahogy egy ezermester épp azt mondja a rendőrségnek, hogy 'valami nincs rendben'.

Nem gázszivárgás okozta a halálukat

A rejtélyes haláleset miatt először arra gyanakodtak, hogy esetleg gázszivárgás okozta halálukat. De egy meg nem nevezett házmester azt mondta, hogy nem lát rá esélyt:

"Az a nagy szellőző, amit a bejárati ajtónál a tetőn látnak, az a nagy dolog, az arra van, hogy szellőztessen. Szóval én csak nem... és a gépészhelység is annyira szűk. Nem hiszem, hogy a szénmonoxid bejutna.."

Arról is megkérdezték, hogy esetleg a konyhai eszközökön keresztül jutott be gáz, de erre is azt felelte, hogy nem lát rá esélyt és hogy 'valami nincs rendben'.

A házmester gyászolja munkaadóit

A TMZ által megosztott felvételeken az is jól hallható, ahogy munkaadóiról kérdezik a házmestert:

"Ő csak egy normál ember és látva mindkettőjüket... sajnálom, én nagyon kötődtem ezekhez az emberekhez, ők nagyon jól bántak velem."

Gene Hackman-t és Betsy Arakawa-t gyászolja a házmester (Fotó: MICHAEL FERGUSON / Northfoto)

Gene Hackman lánya is hallható a felvételen

A további felvételeken az is kivihető, amint Gene Hackman lánya, Elizabeth szóváltásba kerül a seriffhelyettessel. Elizabeth arra kéri a hatóságot, hogy hamvasszák el Gene Hackman kutyáját és tegyék Betsy Arakawa holtteste mellé:

"Arra gondolok, hogy hamvasszák el a kutyát, és temessék el Betsyvel együtt... ha a kutyán nyakörv volt, azt meg tudná tartani nekem?"

A kutya nagy valószínűséggel éhen halt és kiszáradt. A másik kettő kutyájuk azonban túlélte. Az egyiket a birtokon, a másikat Betsy mellett találták meg.