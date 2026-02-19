Halálos baleset történt Zalában: két fiatal vesztette életét

Halálos kimenetelűvé vált a hajnali súlyos autóbaleset, amelyről korábban beszámoltunk. Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t ugyanis tájékoztatta, hogy egy 26 éves férfi a sebesség helytelen megválasztása miatt egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett és azzal villanyoszlopnak csapódott. A jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

Halálos kimenetelűvé vált a hajnali baleset Fotó: freepik.com

Halálos kimenetelűvé vált a hajnali baleset

A hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Egyik áldozat sem használta a biztonsági övet

- tette hozzá a szóvivő.