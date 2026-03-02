Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Böde Dani búslakodott, kislánya más utat választott

böde dani
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 20:25
Böde-Bíró BlankaPaks
A Paks csapatkapitánya a TikTok-oldalán osztott meg egy új videót. Böde Dani elárulta, kislánya más jövőt képzelt el magának.

A Puskás Akadémia legyőzése után derült ki, hogy Böde Dani vádlijában részleges szakadást diagnosztizáltak, így jelenleg rehabilitációját végzi. Az NB I legutóbbi idényének gólkirálya korábban többször is hangsúlyozta: fontos számára, hogy gyermekei sportoljanak, azon belül szeretné, ha a labdarúgást választanák. Ugyanakkor Böde Dániel az új TikTok-videójában arról számolt be, hogy kislánya, Böde Léna Krisztina időközben abbahagyta a futballt.

Böde Dani kislánya abbahagyta a labdarúgó karrierjét
Böde Dani kislánya abbahagyta a labdarúgó karrierjét Fotó:  Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Böde Dani kislánya nem futballozik tovább

Sajnos abbahagyta, jelen pillanatban nem focizik. Nem erőltetem a gyerekekre a sportot, pontosabban a focit. De annak örülök, ha sportolnak

- mondta Böde Dániel, akinek kislánya Madocsán kezdte sportolói pályafutását, ám úgy tűnik, végül nem a labdarúgás mellett kötelezi el magát.

@bodedj13 Így megy nálunk mostanában, a gyerekekről meséltem. 🎈#gyerekek #bodedani #madocsa #paks ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka első közös gyermeke, Dávid júliusban született meg, ami újabb örömteli, ugyanakkor komoly kihívásokat is tartogató fejezetet nyitott a család életében. A mindennapok alapos szervezést igényelnek: a gyerekeket edzésekre kell vinni, összehangolni az időbeosztásokat, miközben mindkét szülő saját sportolói pályafutásában is igyekszik helytállni.

 

