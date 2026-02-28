Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szécsi Zoltán a háború borzalmairól: édesapám apuka nélkül nőtt fel

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:18 / FRISSÍTÉS: 2026. február 28. 11:19
Háborúellenes Gyűlésolimpiai bajnok
A háromszoros olimpiai bajnok szívszorító családi történetet osztott meg. Szécsi Zoltán édesapja sosem tért haza a háborúból.

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Patrióta csatornájának vendége volt a Háborúellenes Gyűlés előtt. A kiváló kapus elmondta, az ő családjában is volt tragédia a háború miatt.

Szécsi Zoltán és Csisztu
Szécsi Zoltán Csisztu Zsuzsával volt a Patrióta vendége
Fotó: Patrióta

Szécsi szerint az emberek Magyarországon, hogy békében éltek, ebből nem szabad engedni.

"Abban nőttünk fel, hogy a biztonság magától értetődő. Ha beléptél egy háborúba és rájövünk, hogy nem tetszik, akkor nem úgy van, hogy vége és kilépünk. Aki nem ért egyet a Háborúellenes Gyűlés fogalmával, az nem érti, hogy mi folyik itt"

- mondta Szécsi, aki egy családi tragédiát is megosztott.

A nagypapám a második hadsereg tagjaként kerékpáros hadosztályban mínusz 40 fokban a jégen ment az orosz tankok ellen a Don-kanyarban. Azóta sem jött semmi hír róla. Az én édesapám 1942-ben született, csecsemőkora óta apuka nélkül nőtt fel

- osztotta meg személyes történetét az olimpiai bajnok.

Szécsi Zoltán a gyermekekért is harcol.

Hozzátette, olimpiai bajnokként, edzőként felelős az utánpótlásért.
 

Az aktív sportolókat felmentem, az olimpiai charta tiltja a politikai kiállást. Én viszont már felelős vagyok azokért a gyermekekért, akik nálunk sportolnak

- mondta Szécsi.

