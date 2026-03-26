Most érkezett a hír: elhunyt a Big Brother sztárja

Holtan találták a híres tévésztárt, a Big Borther című valóságshow egykori nyertesét. Az elhunyt, Loana Petrucciani, a Loft Story France (a francia Big Brother) első évadának győztese mindössze 48 éves volt.

Elhunyt a francia Big Brother sztárja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A hírek szerint a valóságshow-szereplőt nizzai otthonában találták meg holtan. Damien Martinelli ügyész kijelentette, azóta már nyomozást indítottak a halál okának kiderítésére, majd azt is elárulta, a tévésztár a megtalálásakor már több napja halott volt.

Loana 2001-ben tett szert hírnévre, miután beköltözött a Loft Story házba, és tíz hétig idegenekkel élt a kamerák folyamatos megfigyelése alatt, a Big Brother formátumot tükrözve. Országos felháborodást váltott ki, amikor a műsor folyamán intim viszonyba került egy másik szereplővel, Jean-Edouard Lipával, a botrány ellenére azonban győztesként hagyta el a házat, és üdvrivalgással fogadták, miközben végigvonult a Champs-Élysées-n.

Az újdonsült hírnévnek hála magazinszerződések is érkeztek: Loana többek közt az Elle címlapján is szerepelt – melyet Jean-Baptiste Mondino fényképezett –, majd néhány hónappal később megjelent a személyes önéletrajza. Ebben a cannes-i születésű sztár nyíltan beszélt a reflektorfényben töltött karrierje csúcsairól és mélypontjairól, valamint korábbi öngyilkossági kísérleteiről.

A 2010-es évek elején Loana öngyilkosságot kísérelt meg, aminek következtében kómába esett. A családja és a barátai később tudták meg, hogy már ezt megelőzően is többször megkísérelte eldobni az életét - írja a Mirror.

➡️ Décès à Nice de l'ancienne star de téléréalité Loana à l'âge de 48 ans https://t.co/P4dtZVz8bq — Maritima Médias (@maritimamedias) March 25, 2026