Gyászol a zenészvilág: meghalt a legendás dobos, aki David Bowie-val és Elton Johnnal is játszott

Gyászba borult a zenei világ: 89 éves korában elhunyt Terry Cox, a Pentangle legendás dobosa, aki olyan ikonikus előadókkal dolgozott együtt, mint Elton John és David Bowie.

Elhunyt a legendás dobos Terry Cox

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Gyászolják a dobost

A hírt a zenekar jelentette be, kiemelve, hogy Terry Cox a Pentangle egyik „fénypontja” volt, egy rendkívüli ösztönnel és képzelőerővel megáldott dobos, aki maradandót alkotott a zene világában. Halálának oka egyelőre nem ismert. A közleményben hangsúlyozták, hogy Danny Thompsonnal közösen olyan ritmusszekciót alkottak, amely újradefiniálta a folk, a jazz és más műfajok határait. A zenekar együttérzését fejezte ki a család és a barátok felé.

Terry Cox pályafutása során számos világhírű művésszel dolgozott együtt, többek között Alexis Kornerrel, Mike Batt-tel, Scott Walkerrel, Rupert Hine-nal, Long John Baldryval, Rick Springfielddel és Charles Aznavourral. Kiemelkedő zenei pillanata volt, amikor David Bowie oldalán dobolt a legendás Space Oddity című dalban. Emellett közreműködött Elton John 1970-es, azonos című albumán, valamint az 1971-ben megjelent Madman Across The Water lemezen is.

A rajongók világszerte búcsúznak a zenésztől, sokan a zenei világ egyik legnagyobb veszteségének nevezik halálát. Többen felidézték személyes emlékeiket is, hangsúlyozva közvetlenségét és tehetségét. A Pentangle eredeti felállásából mára már csak Jacqui McShee van életben.

A zenekar más tagjai közül Bert Jansch 2011-ben, John Renbourn 2016-ban hunyt el, míg Danny Thompson tavaly vesztette életét. Terry Cox a nyolcvanas évekbeli újjáalakulásban is részt vett, és a legendás felállás 2008-as és 2011-es visszatérésében is szerepet vállalt, ezzel is bizonyítva, hogy neve örökre összeforrt a zenekarral, derül ki a Daily Mail cikkéből.