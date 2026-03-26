Forr a botrány: Chappell Roan testőre sem bírta szó nélkül, tagadja a vádakat

A történet akkor robbant ki, amikor Jorginho Frello – aki Catherine Harding férje és egyben a 11 éves kislány nevelőapja – nyilvánosan beszámolt arról, mi történt a családjával egy brazíliai hotelben. Chappell Roan-nal akartak találkozni, helyette komoly fenyegetést kaptak.

Chappell Roan testőre most már kislányokat is ijesztget?

Elmondása szerint lánya csupán izgatott lett, amikor meglátta kedvenc előadóját, Chappell Roant reggeli közben.

A lányom hihetetlenül izgatott volt, még egy táblát is készített, annyira örült, hogy láthatja azt az előadót, akit nagyon szeretett – vagyis eddig szeretett

– írta.

A sportoló hangsúlyozta, hogy a kislány nem is közelítette meg az énekesnőt. Csendben elment a sztár asztala mellett, majd izgatottan újságolta anyukájának, hogy kivel találkozott.

A helyzet azonban ezután durván elfajult.

Ami ezután történt, teljesen aránytalan volt. Egy nagydarab biztonsági őr odament az asztalukhoz, és rendkívül agresszív hangnemben beszélt velük, azt mondva, hogy ne engedjem, hogy a lányom ‘tiszteletlenkedjen’ vagy ‘zaklasson’ másokat

– folytatta a történetet, majd hozzátette:

A lányom teljesen megrendült, és sokat sírt.

A történtek után megszólalt a testőr is, Pascal Duvier, aki határozottan visszautasította a vádakat:

Általában nem reagálok az online pletykákra, de a most terjedő vádak hamisak és rágalmazóak.

Elmondása szerint nem is Chappell Roan személyi testőre volt, teljesen más személy kíséretében volt jelen. Tagadott minden ellene felhozott vádat.

Azt is cáfolta, hogy agresszíven lépett volna fel:

Az egyetlen interakcióm az anyával nyugodt volt és jó szándék vezérelte.

– mondta, hozzátéve, hogy az eredmény sajnálatos lett, és ezért teljes felelősséget vállal.

Közben maga Chappell Roan – polgári nevén Kayleigh Rose Amstutz – is megszólalt, és teljesen elhatárolódott az esettől:

Elmondom az én oldalamat: nem is láttam semmilyen anyát vagy gyereket. Senki nem jött oda hozzám, senki nem zavart meg. Csak reggeliztem a hotelben. Nem kértem meg senkit, hogy odamenjen hozzájuk. Nem is tettek semmit. Igazságtalan, ha a biztonságiak feltételeznek valamit, amikor semmi nem történt.

Habár állítása szerint semmit sem tudott az esetről, bocsánatot kért a családtól.

Sajnálom azt az anyát és gyereket – hogy valaki azt feltételezte róluk, hogy bármit tennének. Nem érdemelték meg ezt.

A történet azonban így is komoly nyomot hagyott a családban. Catherine Harding elmondta, hogy a kislány annyira megviselt lett, hogy végül nem mentek el az énekesnő koncertjére, amely eredetileg születésnapi ajándék lett volna – írja a Metro.