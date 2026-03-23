Chappell Roan kiverte a biztosítékot: Jude Law lányát siratta meg

Jude Law és Catherine Harding 11 éves lányát nem más hagyta könnyek között, mint a híres énekes, Chappell Roan - pontosabban egy biztonsági őre viselkedése.

Chappell Roan megsiratta Jude Law lányát Fotó: Javier Rojas

A Chappell Roan elleni vádak

Az online dráma akkor vette kezdetét, amikor Harding jelenlegi férje, a brazil focista Jorginho Frello Instagramon mesélte el a történteket. Elmondása szerint a lánya rámosolygott Roanra egy São Pauló-i hotelben, mire egy biztonsági őr odalépett hozzá, és rászólt, hogy ne zaklassa az énekesnőt.

Frello hangsúlyozta, hogy lánya, Ada nem ment oda Roanhoz, és nem kérdezett tőle semmit, csupán elsétált az asztaluk mellett, hogy rajongóként megbizonyosodjon arról, valóban az énekesnőt látja.

Roan a történet hallatán szintén Instagramon reagált: közölte, hogy a biztonsági őr nem a személyes csapata tagja volt, és sem Ada, sem Harding nem lépett kapcsolatba vele.

Az édesanya is megszólalt az eset után, mivel sokan megkérdőjelezték, hogy Frello igazat mond-e. Harding elmondta, tudta, hogy a biztonsági őr nem a szálloda hivatalos alkalmazottja volt, hanem inkább valaki, aki a művészekről gondoskodik.

Hírességként felelősséggel tartozol azért, hogy megbizonyosodj arról, hogy azok az emberek akik neked dolgoznak és az érdekedben cselekszenek, valóban az érdekedben cselekszenek

- üzente nyilvánosan Harding Roannak.

Hozzátette: Ada nem vitt magával telefont, nem készített képet, és nem is közelítette meg Roant. A család folytatta a reggelizést, amikor a nagyon agresszív hangvételű biztonsági őr később ismét odament hozzájuk. Harding szerint az őr leszidta őket, és azt mondta neki, tanítsa meg a lányát a tiszteletre és a magánélet fontosságára. Az anya megpróbálta elmagyarázni, hogy Ada még gyerek, és csupán izgatott volt, amiért látta az általa csodált énekesnőt.

A vita során Harding azt is megjegyezte: ha Roan nem szeretné, hogy az emberek ránézzenek, akkor inkább a szobájában reggelizzen, hiszen a hotel közös tere nyilvános, és fizető vendégként joga van ott tartózkodni.

A kislány felzaklatva és sírva fejezte be a reggelijét. Végül Ada úgy döntött, kihagyja Roan koncertjét - annak ellenére, hogy az előadásra szóló jegy a születésnapi ajándéka egy része volt.

Szerintem nagyon tehetséges művész, és nagyon kedvelem. São Paulóba azért jöttünk, hogy megnézzük az előadást. Ez volt a lányom születésnapi ajándéka de tönkrement, mert végül nem voltunk ott a koncerten

- mesélte Harding. (Page Six)