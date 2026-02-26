„Elmondjam a gyermekeimnek az apjuk titkait, most, hogy meghalt?”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy a férje a halála előtt hat éven át betegséggel küzdött, demenciában szenvedett. A férfi állapota miatt nem tudott dolgozni, ami megváltoztatta az életüket.

Fotó: 123RF

Arra összpontosítottam, hogy támogassam őt az állapota romlása során, egészen addig, amíg végül önkezével vetett véget az életének. A halála után több titokra derült fény. Nem volt őszinte az egészségi állapotával kapcsolatban, talán szégyenből, vagy mert meg akart védeni minket a helyzet súlyosságától. Voltak titkai a családjával kapcsolatban is, amelyeket talán szégyellt. Emellett a hagyatéki tervét is megváltoztatta anélkül, hogy szólt volna nekem. Ezek a titkok és árulások azt mutatják, hogy nem gondolt arra, milyen hatással lesz rám a halála, és megkérdőjelezték bennem a házasságunkról alkotott hitemet.

– nyilatkozta a feleség. Hozzátette ugyanakkor, tudja, hogy a férje döntései nem róla, hanem a házastársa félelmeiről, szégyenérzetéről és a betegségéről szóltak, valamint arról, hogy más családi ügyek foglalkoztatták. A feleség szeretné megőrizni a felnőtt gyermekei szeretetét és tiszteletét az apjuk iránt, de úgy érzi, többé nem képes megbízni senkiben.

Haláleset és árulás? A párkapcsolati tanácsadó válaszol

Fogadd őszinte részvétemet a férjed elvesztése miatt. Abból, amit írtál, úgy tűnik, hogy a házasságotok problémái a családi titkokkal kezdődtek, a férjed súlyosbodó demenciája mellett. A tanácsom az, hogy vess véget ezeknek a titkoknak most. Ha elmondod a gyermekeidnek az igazságot, attól még nem fogják elveszíteni a tiszteletüket néhai apjuk iránt. Az pedig mellékes, hogy azok, akiknek bizalmasan beszélsz erről, megértik-e a helyzetet.

A nypost.com szakembere emellett megjegyezte, az a legfontosabb, hogy a nő kiszabadítsa magát a hazugságok börtönéből, amelyben most él, és forduljon mentálhigiénés szakemberhez, így könnyebben továbbléphet.